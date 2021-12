Dohrávka 11. extraligového kola patřila především jemu. Kapitán kladenských volejbalistů Jiří Kraffer nasbíral v duelu s Příbramí (3:0) patnáct bodů včetně dvou es zpoza koncové lajny a stal se po zásluze mužem zápasu. Orli nastoupili do utkání ve speciálních ohňových dresech a poprvé v sezoně porazili středočeského rivala. Plameny na zádech probudily ďábla i v jejich vůdci. Byl na hřišti i u toho, když na palubovce vzplály emoce.

Kapitán Kladna Jiří Kraffer. | Foto: Bohumil Kučera

Pátý zápas proti Příbrami v letošní sezoně a první výhra. Co bylo jinak oproti těm předchozím střetnutím?

Dokázali jsme se výborně zkoncentrovat a absolutně jim vrátili porážku. Myslím si, že ani v duelech před tím to nebylo tak jednoznačné. V předchozím utkání rozhodovaly maličkosti. Kdybychom ukopali set na 2:1, kde jsme na to měli nahráno, tak zápas mohl vypadat úplně jinak. To už je prostě minulost.