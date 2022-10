Turnaj se pro Vlčka vyvíjel od začátku velmi dobře. Už první den si vytvořil náskok šesti úderů a druhý den perfektní formu potvrdil. „Celý víkend bylo hezké počasí a to se pak vždycky hraje mnohem lépe. Když je ošklivě, člověk se soustředí na počasí víc než na hru,“ popisoval mladý hráč, který uspěl v konkurenci 31 hráčů.

Ostatní soupeře nechal daleko za sebou, druhý Lukáš Kučera nasbíral rovnou o jedenáct úderů více. „Tohle vítězství je pro mě opravdu velké, protože jsem si díky němu splnil svůj sen a velký cíl jak v této sezóně, tak v kariéře. Určitě tento úspěch řadím hned za titul mistra světa v juniorské kategorii z roku 2017. Na tenhle skvělý turnaj jen tak nezapomenu,“ rozplýval se Vlček.

Tomu pomohlo i to, že se hrálo v prostředí, které velmi dobře zná. Areál v Horním Bezděkově totiž vybudoval jeho otec, který na turnaji skončil na třetím místě. „Domácí prostředí je vždy velká výhoda a potvrdilo se to i v tomhle turnaji. Hodně mi pomáhá v domácím prostředí i osobní přítomnost a podpora mé rodiny, mých kamarádů a kolegů z práce. V tu chvíli je to velký hnací motor,“ popisuje Vlček.

„Opravdu strašně moc si vážím toho, kolik lidí mi fandí a maximálně mě podporuje. Díky této podpoře hraju tak, jak hraju. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, především rodině za úžasnou podporu,“ dodal.

Mladý hráč adventure golfu si tak konečně spravil chuť z červnového mistrovství světa. Tam skončil mezi juniory čtvrtý a spokojený nebyl ani se svým celkovým umístěním. „Mistrovství světa se bohužel nepovedlo, chyběl jen malý kousek k medaili, ale ke zlatu bylo daleko. Teď se mi ale povedl tenhle úspěch, za což jsem moc vděčný. Příští rok je mistrovství světa v Rakousku, nedaleko Vídně. Myslím, že tam bude velká šance něco urvat. Udělám všechno pro to, abych tam uspěl,“ vyhlašuje.

A co čeká Vlčka v adventure golfu v nejbližší době? „Už o víkendu mě čeká velice náročný turnaj na jihu Moravy. Jedná se o turnaj v rámci české tour, ve které jsem ze sta hráčů zatím na první příčce. Je to ale opravdu vyrovnané, takže musím zahrát co nejlépe, abych si vedení pohlídal. Celá tour pak skončí na konci října v Brně. Nechám v obou turnajích všechno, abych uspěl,“ představuje svoje plány Vlček.

