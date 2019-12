Pražané ukončili utkání na druhý pokus, když útok Douglase-Powella vytloukly kladenské bloky.

"Dnes jsme totálně odešli na útoku. S úspěšností jen přes třicet procent nemůžeme pomýšlet na vítězství," konstatoval druhý trenér poražených Petr Klár s tím, že s devíti zkaženými servisy by Pražané neměli první sadu vyhrát.

"Bohužel dnes nebyl hráč, který by se na útoku vešel do standardu," dodal kouč, který si v polovině posledního setu řekl o červenou potom, co upozorňoval soudce na opakovaně špatné postavení hráče soupeře.

Orli tak po pěti výhrách v řadě, včetně pohárových, zakončili rok 2019 hladkou porážkou.

Negativní bilanci se Lvy (2:3, 0:3) se pokusí vylepšit ve čtvrtfinále Českého poháru. O postup do Final four (Kutná Hora) se nimi střetnou 15. ledna doma (18.00) a odveta se bude hrát 23. ledna v Praze (19.00).

Lvi Praha - Kladno 3:0

Sety: 21, 19, 19. Esa: 2:5. Bloky: 12:8. Čas: 74 minut.

Kladno: Zajíček (9), Sobotka (2), van Haarlem (4), Vemič (9), Hýský (7), Okosanovič (6), libero Moník. Střídal: Kuboš (3), Mikulenka, Fortuník, Wallisch.