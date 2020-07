„Náš hokejbalový klub se do sezony 2019/2020 nepřihlásil, zájem hrát na asfaltu v Krupce byl minimální. Hráči se namlsali plastem, na druhou stranu ale v Ústí mít domácí hřiště nechtěli, i když tam plast je. Přemýšleli jsme, že alespoň uspořádáme sedmý ročník oblíbeného turnaje, ale nakonec bude pořadatelství plně v režii eskáčka a Martina Ruse,“ líčí šéf Wizards František Bílek.

Velkou hvězdou turnaje bude v dresu Krupky Tomáš Andres, odchovanec ústeckého hokeje, který po působení ve Finsku a Francii obléká dres druholigového německého celku Lauzitser Füchse. Za SK Dubí nastoupí Miloslav Kváš, bývalý dlouholetý extraligový hokejbalista Ústí nad Labem, dres Šanova oblékne David Bím, rovněž zkušený hráč ústecké Elby. V ostatních týmech se dají rovněž očekávat extraligoví nebo prvoligoví hokejbalisté.

Nový název „Kudrák Cup“ vychází z dubského vrchu Kudrák. „Eskáčko“ ho nedalo do názvu náhodou, vždyť v sobotu Dubí vyšle do víru turnaje hned tři týmy: SK Dubí 1, SK Dubí 2 a SK Dubí – fotbal. Kromě Wizards Krupka pak budou dalšími účastníky celky Šanov, Moribundus Kladno, SK Prachovice a Popi Tým Kladno.

„Jsem rád, že se turnaje zúčastní tři nová mužstva. Oživí tak turnaj. Mile mě překvapil zájem Prachovic, vždyť účastníka z východních Čech jsme tu ještě neměli, a také druhého kladenského týmu Moribundus. Mužstva budou rozdělena do dvou skupin, kde se střetne každý s každým. První dva celky z každé skupiny postupují do semifinále, ostatní budou hrát o umístění. Start turnaje je už v osm ráno, ceny předáme krátce před sedmou, pokud půjde vše podle plánu,“ zve Rus do Krupky na hokejbalový turnaj.

Přestože vyhlíží sobotní podnik, už teď přemýšlí nad tím dalším. „Kdyby bylo znovu minimálně osm družstev, tak by se nabízelo udělat dvoudenní turnaj. Nemuselo by se tolik pospíchat, týmy by si více zahrály a určitě by se našel čas i na nějaké dovednostní soutěže. Vše však proberu s vedoucími týmů, je jasné, že pro někoho by dvoudenní turnaj nemusel být ideální. Uvidíme.“