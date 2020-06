Počtvrté se postaví do ringu s jasným cílem – přetavit svou touhu v rozhodující úder a získat třetí výhru kariéry. Pro kladenského bojovníka Michala Vacka bude navíc střet s Janem Tóthem první profesionální zkušeností. Přitom je mu už 32 roků.

Vacek začal s bojem teprve před třemi lety a vybral si klub známého a špičkového kladenského bojovníka Jakuba Ibla – Mystery Gym. Jeho vyvolenou kategorií se stala K1. „Ta mě hned chytila. Já přišel do gymu s tím, že chci vyzkoušet hlavně K1 a zůstal u toho. Strašně mě to baví. Máme výborného trenéra Kubu Ibla, který nás vždycky podrží,“ vypráví chlapík.

A cítíte z něj rozpaky, rozhovor do novin prý ještě nikdy nedělal. Možná je to pro něj těžší než boj v ringu se soupeřem, který je hotov potrestat každičkou sebemenší chybu, kterou udělá. I proto se dnes rodí hodně těch, co by bojovali rádi, jenže málokdo vydrží. Michal Vacek to zatím dává. „Každý to nevydrží, je to asi fakt pro silnější povahy. Prostě boj, ale mě to bere,“ usmívá se.

Čeká ho čtvrtý zápas. Že má talent a že je schopen ho podpořit těžkou dřinou, o tom už přesvědčil, vždyť je vicemistrem republiky v kickboxu a vyhrál i zápas ve Vysoké Mýtě. Nejvíc ale zatím zápasil v Kladně, kde ho čeká už třetí duel. „Před blízkými a kamarády jsem už bojoval, nic to se mnou nedělá. Žádná tréma,“ má jasno.

K1 shromažďuje vlastně několik bojových umění. Smíte používat ruce, kopete a bojujete za dobrý výsledek. Jen lokty jsou zapovězeny. V čem vyniká Michal? „Mám asi lepší vršek, ten už jsme vyšvihali tréninkem na nějakých devadesát procent, což je super,“ pochvaluje si spolupráci s Jakubem Iblem.

Co říká soupeři Honzovi Tóthovi? „Co tak slýchám od kluků, má dobrý úder a je nafýzovanej. Ale to jsem i já, bez toho do zápasu jít nemůžete.“

Bojové umění není jako hokej, fotbal nebo tenis, nemůžete bojovat o výhry třeba dvakrát týdně. Nutná je pečlivá příprava, nekonečné hodiny v tělocvičnách. Michal je ročně schopen připravit se na čtyři pět zápasů, každý z nich žádá dva tři měsíce chystání se. „Aktuálně se s Kubou Iblem soustředíme na plane game,“ tvrdí a skutečně, plán či chcete-li taktika může být rozhodujícím faktorem, zvlášť když soupeři budou vyrovnaní.

V zápase Tóth vers. Vacek prý favorit není. „A i kdyby byl, na to se nehraje. Rozhodnout může jakákoliv maličkost nebo nepozornost,“ dobře ví Michal.

Jeho zkušený trenér Jakub Ibl proti sobě na trenérském postup bude mít soka ještě zkušenějšího, legendárního Pavla Hakima Majera. Přesto věří, že svého svěřence připraví výborně. „Taktika je zodpovědnost trenéra, tu musíme vymyslet. Bude to trochu rivalský boj, kde proti sobě stojí Kladeňáci z Hakim Gymu a Mystery Gymu. Což ničemu neuškodí, protože se nebereme jako konkurence a táhneme za jeden provaz. Ale zápasy mezi sebou musí být a já někde četl, že tenhle bude o krále Kladna. Favorita si říci netroufnu, ale jdeme si pro vítězství,“ usmívá se Jakub Ibl.

Pro oba soupeře jde navíc o první profizápas, i když v oktagonu na tohle myslet nemohou. Nějaké peníze každopádně vydělají a třeba to bude do budoucna výraznější. Těžko odhadovat. „Něco to hodí, ale co bude do budoucna? Teď bude galavečer, pak Noc válečníků a dál se uvidí,“ krčí rameny Michal Vacek a Honzovi Tóthovi posílá i trochu peprný vzkaz: „Co vzkážu? Akorát jedno: aby se připravil, protože budou lítat bomby“!