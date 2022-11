„Sice je nevlídno, ale trať má pevný podklad, takže i kdyby zapršelo, závodníci by se neměli topit v bahně,“ pokračoval. „Horší by to bylo s mlhou, jaká na Slané v posledních dnech dosedla. Závod by sice neměla ovlivnit, ale diváci by toho moc neviděli,“ krčil rameny.

Foto: Zemanová vyhrála čtvrtý závod českého poháru v ženské kategorii

Přihlášeni jsou lídři průběžného pořadí Toi Toi Cupu Adam Ťoupalík ze stáje Elkov Kasper a Kristýna Zemanová. Dvacetiletá jezdkyně týmu Brilon Racing MB obhajuje loňské prvenství. Jestli se na startu objeví česká jednička a vítěz minulého závodu Michal Boroš bylo nejisté.

„Startovku moc neřeším, jen jsem slyšel, že nedorazí. Ale netuším, jak to s ním je. Nemluvil jsme spolu. Vím jen, že měli zájem přijet i někteří cizinci, ale jsme čtvrt milionu korun v mínusu, takže jsme jim nemohli nabídnout žádné peníze,“ konstatoval.

Zuzana Nováčková má bronz z ME v enduru. Byly to nervy do poslední chvíle, říká