Vaše letošní výkony z mistrovství republiky nebo Odložilova memoriálu byly blízko vašemu osobnímu maximu, které je zároveň českým rekordem. Jak bylo složité se tak skvěle připravit v sezoně pokřivené koronavirem?

Byl jsem opravdu blízko a troufám si říct, že s lepší větrnou podporou by národní rekord padl. Ale bohužel jsem neměl štěstí na vítr, stejně jako po celou sezonu. Příprava se zkomplikovala hlavně v období největších restrikcí, ale snažil jsem se pro sebe i kluky najít co nejlepší podmínky, takže jsem sedl k mapám a hledal v Praze a okolí sportovní areály. Také mi hodně pomohla Dukla tím, že jsem si mohl domů půjčit základní vybavení z posilovny. Jsem blázen, takže jsem hledal ta nejlepší řešení, jak se přiblížit standardu.

V letošním roce jste měl příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži atmosféru Diamantové ligy. Jaké je v takovém závodě startovat?

Byl to pro mě super zážitek a moc jsem se těšil. I když to bylo v mé doplňkové disciplíně 200 metrů, tak jsem neváhal a potvrdil svůj start. Velká škoda byla, že to muselo být bez diváků.

Jste stále elitní závodník s výkonem v nejlepší letošní desítce Evropy, ale stal jste se i trenérem. Jak vám nová úloha vyhovuje?

Jako trenér už delší dobu připravuji Vojtu Kolarčíka a před dvěma lety jsem začal trénovat Dominika Záleského, kvůli kterému jsem trošku měnil styl tréninku, a to byl velký krok, protože i mě tahle změna prospěla nevídaně. Poslední rok s námi trénuje ještě Matyáš Koška, ale dokud budu aktivní závodník, tak o rozrůstání skupiny z časových důvodů nestojím. V tomto počtu se nádherně doplňujeme a žene nás to všechny dopředu.

Na mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály jste už v minulosti startoval a vždy obsazoval přední pozice. I v letošním roce platíte za jednoho z favoritů. Jaké jsou vaše cíle?

Do každého závodu, který absolvuji, nastupuji s tím, že chci podat co nejlepší výkon, a to platí i pro letošní ročník Kladno hází, kde bych rád navázal na letošní skvělé výkony, porval se o nejvyšší příčky a ukončil tím letošní úspěšnou sezonu.

Co byste rád vzkázal fanouškům atletiky před vaším startem na Kladně?

Ať dorazí v co největším počtu, jelikož podle startovní listiny bude k vidění skvělá atletika ve všech disciplínách. A navíc má být na září skvělé počasí, které bude přát nádherným výkonům. Když to podpoří divácká kulisa, bude se na co koukat!