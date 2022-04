Kladenský hokejový odchovanec Michail Potěchin hraje hokejbal už roky jako doplňkový sport. V roce 2015 pomohl Kladnu k dorosteneckému titulu, tehdy třeba se současnými reprezentanty Františkem Plimlem a Jakubem Fejfarem. Plynule pak přešel do A mužstva dospělých a dvakrát se s ním dostal do finále play off. „Bohužel jsme pokaždé prohráli, s Pardubicemi a pak i s KERT Parkem. Chtělo by to ještě o ten jeden stupínek vyskočit,“ usmívá se šestadvacetiletý borec.

Ten dává přednost hokeji, kde toho prošel v kariéře docela dost, ale největší počet zápasů má v Řisutech, odkud však během sezony odešel do jiného druholigového celku Letňan.

Každopádně po sezoně hokejbal hraje rád a v Kladně mu bylo po nějakém čase hloupé zabírat místo těm, kdož pravidelně trénují. „No a pak jsem se domluvil s kamarádem Martinem Davídkem, synem hostivařského trenéra, že bych pomohl jim, pokud bude Kladno souhlasit. Pan Maršner mě pustil, tak jsem na zkrácenou sezonu šel do Prahy, kde teď stejně s manželkou bydlíme,“ vysvětluje Potěchin.

Vše se změnilo zmíněným telefonátem Drahomíra Kadlece na začátku sezony. „Řekl mi, že o mne má zájem i za podmínky, že přijdu až po hokejové sezoně. A já byl rád. Kladno je u mne na prvním místě, jsem Kladeňák. Nicméně na druhou stranu musím zdůraznit, že Hostivař je vynikající klub, kde je výborná parta a mezi dvacetiletými kluky jsem tam omládl. Byla to pro mě výborná zkušenost,“ říká staronová posila Kladna.

Teď tedy bude Potěh, jak se mu přezdívá, nastupovat proti kamarádům a je mu jasné, že Kladno, byť je favoritem série, nečeká nic jednoduchého. „Je jisté, že nás budou hodně trápit, mají výborný tým. Hodně mladých šikovných hráčů a nad nimi vyčnívá produktivní dvojka Čejka – Kucharczyk. Čeká nás těžká práce,“ má jasno Potěchin, který si už úskalí play off vyzkoušel ve více sportech a na více úrovních. „A všude je to stejné: je to jiná soutěž než základní část. Rozhodují úplně jiné věci,“ tvrdí.

Na závěr se ještě vrátil k hokejové sezoně a odchodu z Řisut, který klub nekousal moc dobře, bojovat totiž o záchranu a nakonec neúspěšně. Zatímco Potěchin nakonec dohrával v Letňanech a ty se probily až do finále II. ligy Sever. „Já byl v Řisutech hodně dlouho, snad pět let a kumulovala se ve mně bezmoc, jak se nám nedaří. Pořád jsme prohrávali a ve mně se všechno vařilo, až jsem se rozhodl, že s hokejem skončím úplně. Protože práci mám a hokej mne neživí. V tu dobu mě ale oslovil Venca Kolářík, s nímž jsem hrával v Kladně a který byl v Letňanech, jestli bych se o místo nechtěl poprat tam,“ vrací se k událostem před koncem minulého roku.

Tehdy se spojil s trenérem Letňan Nedvědem a po dvou zkušebních trénincích ho klub vzal. „Pro mě to byla obrovská vzpruha, nový náboj. Klubu se dařilo, zahrál jsem si s Mirkem Kopřivou nebo legendárním Janem Hlaváčem, to byla obrovská čest. Byla to první sezona, v níž jel klub podle nějaké koncepce a viditelně jde správným směrem,“ je rád Michail Potěchin.

Teď se pokusí přispět k tomu, aby hokejbalové Kladno na rozdíl od Letňan nejen postoupilo do finále play off, ale uspělo také v něm. „To je hodně daleko, ale určitě pro to všichni v klubu uděláme maximum,“ dodal.

