S poměrně razantními změnami vstoupí do nového ročníku extraligy hokejbalisté HBC Kladno. Klub opustilo několik stálic i talentů, zajímavá jména naopak přišla nebo se vrátila. Rozhodně zajímavá bude už tradiční letní prověrka – Páňa Cup. V závěru srpna na něj dorazí i výběr reprezentace České republiky!

Jan Pospíšil jako mladík na MS hokejbalistů v Plzni, kde byl jednou z hlavních hvězd mužstva. | Foto: Zdeněk Vaiz

Kdo kladenský klub opustil? Končí obránce s reprezentační ambicí Jiří Hrabár a s ním i stálice sestavy Martin Kohout. Oba se vrací do mateřského Berouna, Kohout by navíc měl hostovat v nově založeném mužstvu Mašiny a u Hrabára se spekuluje o extraligové Hostivaři.

Určitě do Hostivaře jde legendární obránce Tomáš Kudela, Vsetíňák, který v Kladně odehrál řadu sezoně a pomohl k mnoha triumfům. Kudela po návrat ze švýcarského angažmá hrál za Kladno do loňska, pak si dal kvůli rodně pauzu. „Nyní se do extraligy vrací, ale protože bydlí v Praze, volí přechod do blízké Hostivaře,“ vysvětluje člen klubového vedení Milan Maršner.

Dalším, koho si nechtěně museli trenéři odškrtnout, je nadějný juniorský reprezentant Antonín Křemenák. Kladno na něj chtělo sázet mnoho let, ale realita je jiná. „V minulém ročníku chytal výborně, jenže se stěhuje za studiem na Moravu, a tak si domluvil další angažmá v Letohradu, kam to bude mít blízko,“ říká Milan Maršner a předseda Tomáš Rejthar dodává pro klubový server: „Mrzí nás to, ale samozřejmě to chápeme, Tondovi přejeme jen to nejlepší a věříme, že se k nám jednou vrátí.“

Ztrátami jsou také Radek Šíma a František Pliml. Hlavně kvůli pracovním povinnostem a také zdraví, hlavně u Plimla. Oba by mohli pokračovat v béčku, které nově povede bývalý skvělý hokejista Miroslav Mach a měl by tam zkusit zabránit propadu talentů, které se nedostanou hned do A mužstva.

Nyní už k posilám, nejsou špatné. Jan Pospíšil je dokonce jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy v českém hokejbale zazářili. Je dvojnásobným mistrem světa, svého času byl tenhle Rakovničák nejlepším obráncem planety. „Honza je pořád špičkový hráč a skvělý morální vzor pro mladší kluky. Může být i mentorem pro mladé hráče, jimž chceme dát co nejvíc šancí,“ říká Tomáš Rejthar.

Z Rakovníka navíc nepřijde Pospíšil sám. Náhradou za zmíněného Křemenáka bude brankáře Leoš Gerlich. Rovněž on je hodně zkušený a pořád velmi kvalitní, ve dvojce s Janem Jirotkou mohou rysům z Kladna hodně pomoci.

Poslední ohlášenou posilou je Jaromír Markytán z Prachatic. V Kladně už působil, hrál také za další špičkový klub KERT Park Praha. Připočtěme ještě Jakuba Haismana, jenž dosud působil ve švýcarském La Chaux-de-Fonds. Po skončení angažmá by se měl ke Kladnu připojit v září a pokud naváže na výborné výkony před odchodem, bude vítanou vzpruhou sestavy.

Šanci v přípravě dostávají také někteří junioři a mladíci, kteří z mládeže přešli do mužů. Bude na nich, jak si povedou, ale jak už bylo řečeno, Tomáš Rejthar i Milan Maršner se shodují, že mladým chce klub dávat dost prostoru.

Mužstvo i nadále povedou trenéři Slavomír Švancar a Jaroslav Procházka. Zejména pro Švancara, jenž loni po dlouhých letech nahradil Drahomíra Kadlece, nebyla minulá sezona procházkou růžovou zahradou, čelit i dost tvrdé kritice, ale Tomáš Rejthar se ho zastává, protože změn bylo loni opravdu hodně.

Letos už Kladno nepovedený ročník opakovat nehodlá a na sezonu se připravuje tvrdě. Z herních zkoušek ho před začátkem extraligy čeká kromě turnaje Páňa Cup ještě Final Four Českého poháru. Na Páňa Cup se povedlo sehnat parádní konkurenci, zejména reprezentační celek České republiky! Kromě něj už zmíněný švýcarský klub Jakuba Haismana La Chaux-de-Fonds, Ústí nad Labem a Hradec Králové.

Aktuální soupiska hráčů v letní přípravě



Brankáři: Jan Jirotka, Leoš Gerlich, Jaroslav Keimar



Obránci: Michal Dědič, Vít Kamenář, Zbyšek Kastner, Radek Soukup, Milan Teinitzer, Jan Pospíšil, Jakub Haisman (připojí se k týmu v září), Václav Zdrůbecký, Filip Barták, Matouš Drechsler, Vojtěch Lacina



Útočníci: Petr Adam, Štěpán Důras, Ondřej Pražák, Jaroslav Procházka, Milan Schnaubelt, Jiří Singer, Martin Špaček, Lukáš Patera, Vojtěch Rychlý, Jaromír Markytán, Jan Prokop, Petr Slavík, Filip Jedelský (junior), Jiří Rod (junior)

Rozlosování Páňa Cupu 2023Zdroj: HBC Kladno