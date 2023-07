/FOTOGALERIE/ Ač věkem ještě juniorka, prosadila se na atletickém mistrovství ČR do 22 let. Tereza Vlková vybojovala v Ostravě stříbro v trojskoku a v dálce byla šestá. Devatenáctiletá maturantka na kladenském sportovním gymnáziu je všestrannou skokankou. V červnu se stala juniorskou mistryni ve skoku dalekém, a tak je velkou nadějí A.C. Tepo Kladno. I proto, že se v rodném městě hodlá atletice dál věnovat při vysokoškolském studiu.

Tereza Vlková při mistrovství ČR do 22 let v Ostravě. | Foto: Martin Vlk

Závodit proti starším soupeřkám nebylo pro Terku Vlkovou v Ostravě nic nového. Už několik let je členkou extraligového družstva kladenských žen.

„Soupeřky jsem většinou znala. Bylo to další zkušenost, protože příští rok postoupím do kategorie do 22 let. Myslím, že jsem si to dobře vyzkoušela, abych v příští sezoně věděla, co mě čeká,“ prozradila Deníku svěřenkyně trenérek Hany Větrovcové a Aleny Čuříkové.

Při horizontálních skocích často ovlivňuje výkony vítr, jaké byly v Ostravě podmínky?

V sobotu nebylo počasí při trojskoku úplně ideální. Chvílemi i pršelo, takže se dobře neskákalo nikomu. Nicméně jsem to zvládla na stříbrnou medaili, a ta se počítá. (usmívá se) Jsem moc ráda, že to tak vyšlo.

U vašeho výkonu 12,65 metru svítila zkratka SB. Jak jste ním spokojená?

Byl to letos můj nejdelší trojskok. Beru to, protože jsem se vracela po zranění. Jsem spokojená, i když osobní rekord 12,98 je o dost dál.

Hranice třinácti metrů je na dosah. Kdy čekáte, že by mohla padnout?

Letos se to může podařit. Za týden budu skákat na mítinku v Táboře, kde bych se mohla pokusit i o limit na juniorské mistrovství Evropy, anebo v září v Hodoníně na mistrovství republiky družstev. Když to neklapne, budeme na tom s trenérkami pracovat, aby se to povedlo v příští sezoně.

Kombinujete skok daleký s trojskokem, čemu dáváte přednost, nebo která disciplína je vaše oblíbenější?

Větší předpoklady mám asi pro trojskok, ale zábavnější je pro mě dálka. Určitě to není tak náročná disciplína.

Jedno sportovně-životní období jste nedávno zakončila maturitní zkouškou na Sportovním gymnáziu Kladno. Jak to vidíte dál do budoucnosti?

Ve studium budu pokračovat v Kladně na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v oboru fyzioterapie. Pokud to budu zvládat, na Sletišti budu dál trénovat. U sportu chci zůstat, ale vzdělání je pro mě důležité, protože atletická kariéra dřív nebo později skončí. Věřím, že škola a sport půjdou skloubit.

Začaly prázdniny, ale ještě máte závodní program. Budete mít v létě vůbec čas někam odjet?

V červenci budu závodit a pojedu i na soustředění, ale v srpnu bych si od atletiky na chvíli ráda odpočinula.

Máte už něco v plánu?

Chtěla bych se podívat do Albánie. Tahle země je letos turistickou atrakcí. Volný čas bych částečně strávila u bazénu, ale určitě také něco poznala z tamější přírody a kultury.