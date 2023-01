Vlček v březnu oslaví deset let v adventure golfu. Cíl? Vyhrát mistrovství světa

V říjnu oslavil šestnácté narozeniny a teď má před sebou talentovaný Matěj Vlček další významné jubileum. V březnu to bude deset let, co se věnuje adventure golfu. Mladý hráč si proto do další sezony neklade žádné malé cíle a chce rovnou vyhrát juniorskou kategorii na mistrovství světa v Rakousku. „Loni se mi na MS nezadařilo, proto bych to letos rád změnil,“ hlásí sebevědomě mladý hráč.

Šestnáctiletý Matěj Vlček vyhlíží další sezonu adventure golfu. | Foto: Klára Klímová