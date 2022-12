Kouč Milan Fotuník byl s hrou svých svěřenců víceméně spokojený. První set zvládli velmi dobře, do druhého však soupeř proměnil sestavu. "Mělo to být úplně jednoduché, jenže jak my to už umíme, zbytečně jsme si ho zkomplikovali," řekl hlavní trenér Orlů.

Naopak maximálně spokojený byl s posledním dějstvím. "Bylo zase v naší režii. Tam to bylo jasně znát, že jsme prostě byli v utkání lepší. Tři nula je dobrý a teď budeme s radostí čekat na dalšího soupeře," uzavřel šéf lavičky Orlů.

Zajímavostí je, že Kladnu pořád schází zraněmé libero Kunc. Zarímco v extralize ho v Liberci nahradil Fin Seppänen, v Benátkách si dres odlišné barvy navlékl kapitán Kraffer a roli zvládl.

Los čtvrtfinále bude nejspíš v pátek, přičemž v osmičce už jsou lonští finalisté Karlovarsko, Liberec, Č. Budějovice a Ostrava, dále Kladno, Odolena Voda a později přibudou vítězové duelů Beskydy - Příbram (7. prosince) a Zlín - Lvi Praha (6. ledna).

Kladno má ve své sbírce jeden pohárový primát. V roce 2017 ho v Brně vybojovala sestava: van Haarlem, Hietanen, Zajíček, Křesťan, Hýský, Trojan, libero Sparidans – střídali Lenc, Dillien, Syrůček a Kozak.

Benátky nad Jizerou - Kladno 0:3 (-19, -21, -14).

Argentinec zkouší fotbal v Hostouni: Češi hráli těžkopádně, Messi je skvělý