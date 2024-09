Na tradiční Pohár primátora města Kladna přijaly letos pozvání celky Odolena Vody, Liberce a rakouského Innsbrucku. Zatímco ve čtvrtek 12. a pátek 13. září se bude hrát kladenské Sportovní hale u Sletiště, v sobotu bude vyvrcholení klání sledovat moderní hala na Hájích ve Slaném. Důvody objasnil šéf kladenského klubu Milan Fortuník.

„Kromě turnaje pořádáme o víkendu také extraligu dorostenců U18. Ta se měla odehrát v hale u Střední průmyslové školy, jenže tam zateklo a je v havarijním stavu. A tak jsme extraligu mladých přehodili do Kladna a dospělé áčko se přesune do Slaného, přece jen s tím bude méně starostí,“ říká Fortuník.

Rovněž on se těší na turnaj mužů, protože áčko ještě tolik v akci neviděl. Věří ale, že pod trenérem Tomášem Samselym se dává dohromady silná parta. „Zase jsme velkou část mužstva obměnili, a to samé naši protivníci, takže se těžko předvídá, jak bude extraliga vypadat. Přišli cizinci, dres měnili i čeští borci. My sami máme také cizince, ale rovněž jsme dali jsme dohromady také šestici nadějných českých kluků mezi 18 a 23 roky. Dostanou svou šanci a my poznáme, kdo z nich by v budoucnu mohl být tahounem kladenského volejbalu,“ plánuje Milan Fortuník.

Cíle klubu stanovilo vedení tak jako v minulých sezonách: chce se probojovat mezi nejlepší čtyřku jak v extralize, tak v Českém poháru. V Evropském poháru se ukázat. A po celý rok hrát pěkný volejbal, který fanoušky bude bavit.

Co se týče soupeřů Kladna na primátorském turnaji, s Libercem se Kladeňáci utkali už před týdnem na jeho turnaji (skončili druzí), Odolena Voda je tradičním protivníkem, a Innsbruck je vítaným zahraničním zpestřením klání. „Trenér Samsely i já tam máme vazby na manažera Štefana Chrtianského. Kdysi dávno v reprezentaci jsme spolu bydleli dokonce na pokoji, je to kamarád. Jeho tým má velkou kvalitu a bude nejen zpestřením, ale taky výbornou prověrkou našeho týmu,“ je přesvědčen Milan Fortuník.

Turnaj primátora města Kladna začne ve čtvrtek 12. září zápasem Kladna s Libercem (17), druhý den hrají domácí s Innsbruckem (19:30) a v sobotu ve Slaném s Odolena Vodou (13).

close info Zdroj: volejbal.cz Kladno zoom_in Los Poháru primátora města Kladno 2024