„Kdybychom se nezachránili, tak pověsím tenisky na háček a končím,“ směje se Trojan a hájí svůj tým i za vystoupení v České Lípě. „Tam je to specifické, nehraje se tam moc lehce. Musím uznat, že byli lepší, je znát, že trénují víc, ale byla tam i naše špatná rozhodnutí a také od rozhodčích. Nesnáším, když se to na ně hází, ale tohle bylo fakt moc,“ trochu si stěžuje Trojan.

A jako fanoušek kladenského hokeje přirovnává svou partu právě k Rytířům a jejich extraligovému trápení. „Oni také prohrávají třeba o gól a pak si stěžují na smůlu. Tohle čtu nerad, tak bych to neměl říkat ani o nás, ale někdy to tak je,“ ulevil si bývalý nadějný beachvolejbalista, který se prosadil zároveň v šestkovém volejbalu a patřil dlouho do A týmu Kladna.

Není v béčku sám. Jenže jedna z uvažovaných hvězd rezervy, Ondřej Lenc, se zranil už v říjnu, další bývalý extraligový borec Martin Sirůček odpadl také pro zranění, a tak béčko musí shánět náhrady. „V Lípě s námi byli tři junioři, bez nich bychom ani nedali sestavu dohromady. Nicméně hlavně kvůli nim - aby se ohrávali mezi chlapy, béčko funguje. Teď nás posílí dva zkušení kluci, silový levák Dan Hybš a vrací se také Josef Vostárek,“ jmenuje Trojan nové borce, kteří rovněž v minulost hrávali za A tým Kladna.

„Oba nám mohou hodně pomoci, protože v téhle soutěži i jeden výrazný jednotlivec může udělat s výsledkem zásadní pohyb. Naše ztráta na týmy před námi ještě není tak velká a věřím, že ji stáhneme,“ dodal Ondřej Trojan s tím, že sám potřebuje zabrat víc, než dosud. „Bohužel mi to moc nejde a je pak těžké něco říkat druhým. Nám zkušeným se to stává bohužel dost často, že netrénujeme jak máme, a pak se divíme, proč nám to nejde. Dřív jsme se divil legendárnímu kapitánovi Kladna Borkovi Foktovi, který říkával, že až skončí kariéru, tak bude dělat všechny sporty, jen volejbal ne. Ona totiž co uměla ruka dřív, to bez tréninku zapomene,“ dodal s úsměvem Ondřej Trojan.