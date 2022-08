Volejbalové Kladno lovilo v cizině, představilo už tři zahraniční posily

Kladenští volejbalisté se připravují na další extraligovou sezonu a vedení dává dohromady tým, který by se měl poprat o co nejlepší umístění. Řada hráčů z uplynulého ročníku zůstala a nyní k nim přichází i první posily ze zahraničí. Do středočeského města zamíří hráči z Německa, Černé Hory a Dánska.

Posily volejbalového Kladna: smečař Tim Grozer se narodil v Maďarsku, ale vlastní i německé občanství. | Foto: volleybal kladno