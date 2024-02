/VZPOMÍNKOVÁ FOTOGALERIE/ Dvacáté výročí slaví kladenský extraligový volejbal. A protože před dvaceti roky přišel tenhle projekt do města přestěhováním klubu z Odolena Vody, Kladeňáci oslaví jubileum stylově právě bitvou s „Odolkou“. Hrát se bude v sobotu 3. února už od 16 hodin ve sportovní hale u Sletiště a večer v kině Sokol přijde ještě oslava společenská, s hudbu, tancem a dobrou pohodou - Galavečer kladenského volejbalu.

VIDEOMOMENTKY / Kladno Volejbal cz - Nantes Rezé Métropole Volley 3:2, Osmifinále CEV volleyball Cup, 12. 12. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Kladenský volejbal vstoupil do extraligy vlastně už před 21 roky, tehdy získal licenci od severočeského Perštejna. Narychlo seskládaný tým s ex-reprezentanty Galisem nebo Řezníčkem tehdy na konkurenci ztrácel. Pak ale přišel zlom. Po sezoně se do Kladna přestěhovali borci tehdy elitní Odolena Vody jako Pakosta, Masný, Skladaný, Polanský, Rybníček či Fokt a rázem z toho byl pod vedením Jana Svobody mistrovský titul!

Od té chvíle vzali Kladeňáci volejbal za svůj, jejich rodinný klub se pevně zařadil mezi českou elitu a dál čeřil čelo tabulky nejvyšší soutěže. Ovládl ji ještě jednou, pět let po prvním triumfu, to už bylo pod vedením Jindřicha Svobody. Ten finálovou sérii s Libercem, kterou v Kladně sledovalo 1500 diváků, komentoval mnohoznačně. „Zapíše se do historie.“

Klub si pak zahrál i Ligu mistrů, jenže to bylo v Nymburku. Nízký strop kladenské haly totiž odedávna trápil hlavně na příjmu všechny soupeře, ale hlavně nesplňoval normy pro elitní kontinentální soutěž.

Co bylo mnohem horší, od roku 2011 se musel klub obejít po výměně stráží na magistrátu a při mnohem nižší podpoře města Kladna jen s I. ligou, ve které bojoval pět roků.

Nicméně následovalo něco, co je příběhem do volejbalových čítanek. Asi nejzásadnější duše dvaceti let volejbalu v Kladně, někdejší reprezentant Milan Fortuník, vzal nabídku na odkup extraligové licence od Havířova, když částku zaplatil ze svého místo nákupu nového auta.

Samozřejmě měl v tu chvíli opět zajištěnu i pomoc města (kde se zase změnilo vedení) a od té chvíle přichází nová éra Kladna. Pod vedením právě Fortuníka se dal dohromady celý klub včetně mládeže. A mužstvo začalo spoléhat na spoustu posil ze zahraničí, dodnes za něj naskočili do bojů reprezentanti neuvěřitelných 21 národností a jako nejvíc kosmopolitní klub v republice opět sbíral úspěchy.

V památném roce 2017 sahal po třetím mistrovském titulu, tehdy se však proti Českým Budějovicím zranil univerzál David Konečný a těsně slavili borci z jihu Čech. Kladno v tom roce ovládlo aspoň Český pohár, také to je zapsáno zlatým písmem do klubové kroniky.

Před začátkem aktuální sezony Milan Fortuník pro časové vytížení poprvé opustil trenérský můstek a soustředí se na vedení klubu. Poprvé přenechal vedení A mužstva cizinci a do řady tvořené právě Fortuníkem, Jindřichem Lickem, Miroslavem Nekolou, Janem Svobodou či Zdeňkem Šmejkalem přibyl Francouz Arnaud Josserand.

„Přeji kladenskému klubu, aby jej Milan Fortuník držel stále na takové úrovni jako doteď a lidi tam volejbalem žili. Protože v Kladně se volejbalem žije,“ vzkázal klubu jeho bývalý libero a velký bojovník Milan Moník.

K němu se připojili s přáními také další bývalí hráči a snad nejkrásnější vzkaz poslal holandský nahrávač Daan van Haarlem: „Když se řekne Kladno, první, co mě napadne, jsou skvělé vzpomínky. Město, kde bylo skvělé bydlet. Ale především lidé a příznivci na Kladně. Všichni jsou milí, otevření, vstřícní a přátelští. Fanoušci jsou vždy pozitivní, dělají skvělou atmosféru. Klub je velmi rodinný, což je ve světě top sportu něco výjimečného. Pobyt na Kladně mi dal přátelství na celý život. To je něco, čeho si vážím každý den,“ napsal Nizozemec.

Trefil to přesně a s gratulací fešné dvacítce se přidávají také sporťáci Kladenského deníku. Fanoušci to udělají v sobotu večer.