Kladenské atletické mládí se tradičně nenechalo zahanbit. Z Ostravy, kde se o víkendu konalo halové mistrovství Česka juniorů a dorostu, jemuž se i vzhledem k vysokému počtu startujících říká Gigant, přivezlo sedm medailí. Nejvíc může být spokojená juniorka Radana Lapáčková, která slavila double v bězích na 1500 a 3000 metrů.

Radana Lapáčková předbíhá v závodě na 3000 metrů soupeřky o celý okruh | Foto: ČAS/Adolf Horsinka

Kromě toho junioři A.C. Tepo Kladno vybojovali tři bronzy - Dominik Mráček na 60 metrů, Štěpán Pastrňák na 60 metrů překážek a koulař Petr Stehlík. Dorostenecká sekce přidala druhé místo Pavla Stehlíka v kouli a bronz Marie Mikulíkové v tříkilometrovém závodě.

Na to, jak v to Ostravě probíhalo, jsme se zeptali Hany Větrovcové, vedoucí výpravy a členky výboru A.C. Tepo Kladna, v němž má na starosti mládež. „Je to moc pěkný výsledek. Jako první musím zmínit famózní vystoupení Radky Lapáčkové na 3000 metrů, kdy všechny rivalky předběhla o kolo. Na patnáctistovce to měla o poznání složitější, ale rovněž si odtáhla sama,“ vyprávěla.

Silný ročník 2004 už trénuje ve střediscích

V této souvislosti je potřeba zmínit, že mládežnickým dresům už odrostl silný ročník 2004, který v minulosti silně bodoval a pravidelně sbíral medaile. Prakticky všichni přední atleti, co se posunuli do dospělé kategorie, už využívají výhod pražských tréninkových středisek.

Už v roce 2022 odešel čtyřstovkař Matěj Krsek. „Loni na podzim ho následovali překážkář Tomáš Dvořák, skokanka do dálky a trojskokanka Tereza Vlková, sprinterka Tereza Lamačová a další čtvrtkař Dan Lehar. Stýplař a středotraťař Marian Dražan zase studuje v USA. Ti jsou už o patro výš,“ prohlásila zkušená trenérka s tím, že dál budou závodit mateřský oddíl.

Krskovi ostravská hala svědčila. Cítil jsem, že mám spoustu sil, říkal čtvrtkař

V mládežnických kategoriích je nahrazují relativně nová jména. „Sprinter Dominik Mráček se už prosadil loni. S atletikou začínal dost pozdě, ale je šikovný. Kromě bronzu ze šedesátky byl pátý na dvoustovce. Štěpán Pastrňák má perspektivu na víceboje. Vedle překážkového bronzu si vyskákal osmé místo v tyči. Když mluvíme o překážkách, tak dorostenecká medaile těsně utekla Vaškovi Benešovi,“ zmínila Hana Větrovcová čtvrtou příčku.

„Maruška Mikulíková je drobounká holčina. Není moc vidět, ale vytrvalost má v sobě a umí za to vzít,“ říká s úsměvem o běžkyni, která stejně jako Radana Lapáčková trénuje pod vedením Jiřího Klesnila, předsedy A.C. Tepo Kladno. „V jeho skupině je i medailová naděje pro nadcházející žákovské mistrovství republiky. Dívka s italským jménem Tereza Ricci běhá také tři kilometry.“

Dvě medaile do koulařské rodiny Stehlíků

O překvapení se postaral starší z bratrů Stehlíků Petr. „Předvedl osobní rekord a osmnáct metrů už má svou kvalitu. Zlepšit se dokázal i jeho mladší sourozenec Pavel,“ zmínila syny kouče Petra Stehlíka staršího, který připravuje elitní kladenské koulaře, ale i atletického reprezentanta a českého rekordmana Tomáše Staňka. „Táta se ale na přípravě synů nepodílí. Ti se ve špičce pohybují už od žáků a na starosti je má Libor Malina.“

Změna Hlaváčových priorit. Letos cílím na dvacítku a štafetu, říká chodec

Je pravděpodobné, že kladenská výprava přišla v Ostravě nešťastně o medaili. V rozběhu dvoustovky se totiž zranil junior Petr Hudeček a se sestavou štafety 4x200 metrů se muselo hodně improvizovat. „Výpadek se bohužel nepodařilo nahradit. Je to škoda, ale k takovým situacím v atletice dochází. I přesto kluci doběhli sedmí,“ konstatovala trenérka.

„Vypadá to, že i s nastupující generací bude atletické Kladno úspěšně pokračovat. Ještě silnější bychom měli být v létě, kdy nás posílí vrhačská sekce,“ dodala Větrovcová.

Kladenští atleti na ostravském Gigantu

junioři

1. Radana Lapáčková 1500 m 4:45,34

1. Radana Lapáčková 3000 m 9:58,56

3. Štěpán Pastrňák 60 m přek. 8,07

3. Petr Stehlík koule (6 kg) 18,04

3. Dominik Mráček 60 m 6,90

dorostenci

2. Pavel Stehlík koule (5 kg) 15,82

3. Marie Mikulíková 3000 m 10:26,36

Dominik Mráček (ve žlutém) si běží pro třetí místo na šedesátce.Zdroj: ČAS/Adolf Horsinka