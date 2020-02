Nejen sportem svět je živ. Je třeba i kultury, na kterou při vyhlašování nikdy organizátoři nezapomínají. Slavnostní program uvedla zpěvačka Chipo Hynková, její skladba Mama od skupiny Queen je známá i mezi současnými studenty. Adriana Svobodová nabídla se svým violoncellem vsuvku z vážné hudby a na saxofon zahrál Vít Novák. Už po několikáté a jsou na něm vidět obrovské pokroky.

Gymnázium vždy vyhlašuje také nejlepší studijní výsledky, až pak přišly na řadu ankety sportovní, o nichž rozhodují i žáci.

Vítězkou hlavní ankety je kladenská atletka Róza Emily Bennett, která za sebou nečekaně nechala i úspěšné kluky, tyčkaře Jakuba Vítka a Marka Součka. Ale jedná se o dámu, galantní pánové jí jistě rádi triumf přenechali. Róza Emily se bohužel nemohla vyhlášení zúčastnit, a tak za ní cenu převzala její třídní učitelka Hana Osvaldová.

Mezi nekmenovými sportovci vládla jasně Andrea Švihálková, aktuálně nejlepší kladenská aerobička, mistryně světa i Evropy. Za ní skončila tyčkařka Veronika Štemberová a třetí je Klára Himmelová, jenž patří z české jachtařské špičce a v dubnu ji dokonce čeká kvalifikaci na tokijskou olympiádu.

Týmové soutěže patřily atletkám. Z nižšího gymnázia byla vybrána štafeta dívek, která na skvěle obsazeném Poháru rozhlasu skončila čtvrtá v republikovém finále. Do toho se dostanou jen nejlepší z tisíců českých a moravských škol. na vyšším gymnáziu zase kralovala štafeta přespolního běhu, která obsadila třetí místo v krajském finále republikové soutěže.

Mezi předávajícími byly velké osobnosti kladenského sportu, vedení školy jako vždy ukázalo výborný výběr lidí. Ceny předávali někdejší skvělý reprezentant a nyní kouč volejbalového Kladna Milan Fortuník i se svým asistentem Petrem Klárem a oporou týmu Martinem Hýským, bývalý hokejový reprezentant Ondřej Pavelec, dlouholetý trenér juda a mezi studenty gymnázia pořád hodně oblíbený Václav Novák, šéf kladenské atletiky a také bývalý reprezentant Jiří Klesnil, i šéftrenérka plavání Petra Landová, mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl. Politickou reprezentaci Kladna pak zastoupil nejvyšší představitel, primátor Dan Jiránek. A chybět nemohla ani ředitelka gymnázia Květa Havlůjová.

Galerie vítězů:

Týmy – nižší gymnázium: dívky IV. ročník, Pohár rozhlasu – 4. místo v republikovém finále: Lamačová Tereza, Vlková Tereza, Bodnarová Hana, Procházková Nela, Pialková Michaela, Lapáčková Radana, Fikesová Aneta, Přibylová Anna, Štemberová Veronika, Stašková Sára

Týmy – nižší gymnázium: dívky V. ročník, atletika, přespolní běh – 3. místo v krajském finále: Pelová Simona, Bodnarová Hana, Roubíková Tereza, Rodová Eliška, Petrusová Adéla, Bezděková Klaudie.

Nekmenoví sportovci: 1. Andrea Švihálková – aerobik, mistryně světa i Evropy, 2. Veronika Štemberová – atletika, skok o tyči, rekord ČR žákyň: 377 cm, 3. Klára Himmelová – jachting, vítězka Českého poháru, čeká ji kvalifikace na olympiádu v Tokiu.

Kmenoví sportovci: 1. Róza Emily Bennett – atletika, 1. místo ve štafetě 4x400 metrů na MČR, 2. Jakub Vítek – atletika, 9. místo na ME do 19 let, 3. Marek Souček – plavání, několikanásobný mistr ČR.