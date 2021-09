Fantasticky zahájili nový ročník extraligy hokejbalisté Kladna. Po domácí výhře nad letohradem 6:1 zvládli také duel v daleké Karviné, kde na horké půdě zvítězili 2:1.

Alpiq Kladno – Karviná 4:1 ,Extraliga hokejbalu 2019-2020 , 12. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Kladenský tým letos touží zapomenout na hořkou letní zkušenost, kdy po zkrácené základní části, kterou vyhrál, nezvládl okleštěné play off a brzy vypadl s Hradcem Králové. Začátek týmu vyšel, i když v Karviné to byla šichta, protože domácí brankář Heczko patří roky k domácí elitě a potvrzoval to i v sobotu. Kohout ho sice překonal už po pár vteřinách utkání a Kladno pak hrálo skvěle, ale dvě vyloučení jeho aktivitu přibrzdila a domácí pouhých osm vteřin před koncem vyrovnali.