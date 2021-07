Vysoká americká hra u volejbalistů Kladna

Smečovat umí z výšky 353 centimetrů, při bloku se dostane na 335. A má báječné hudební i plochodrážní příjmení. Novou posilou volejbalistů Kladna je Američan David Hancock, přestože měl klub už soupisku dostatečně plnou. „To ano, ale David k nám přichází za příznivých podmínek, pro nás se jedná o zajímavý nákup. Je to hráč, který alternuje na více pozicích. Zkoušel blokaře, ale i smečaře a univerzála a my ho s tím do kádru bereme,“ říká na webu klubu trenér Milan Fortuník.

Nová posila volejbalového Kladna, Američan David Hancock. | Foto: volejbal.cz Kladno

Hancock je dalším z řady cizinců, kteří budou oblékat kladenský dres v nové extraligové sezoně. Jmenovec slavného hudebníka Herbieho a plochodrážníka Grega začínal doma ve státech, kde však zároveň vystudoval v Indianě univerzitu Purdue v oboru průmyslové inženýrství. Ve třiadvaceti se rozhodl jako řada jiných Američanů v jeho věku prozkoumat starý kontinent a na dvě sezoně zamířil do německého druholigového Bliesenu. Kouč Milan Fortuník viděl Hancocka hrát pouze na videu, nicméně i tak se rozhodl se svým realizačním týmem ho přijmout. „Líbil se nám, tak jsme se ho vzali. Z minulosti už takhle máme dobrou zkušenost s Mattem Westem,“ připomněl Fortuník tehdy neznámého Američana, který však hrál výborně. Kladno skončilo s Westem v sestavě až ve finále extraligy a minimálně na tuhle pozici chce útočit i v další sezoně. Kanonýři hlásí trenérské změny, odcházejí Buk i Skuhrovec Přečíst článek ›