Závod ovlivnil silný déšť, kvůli němuž se začalo později a jezdci přišli o tréninkové jízdy. Nejméně to vadilo Pardubickým, jimž perfektně šlapali hvězdní borci Slovinec Žagar a domácí jednička Milík. Na technické dráze byli oba jistotou a výraznou měrou přispěli k prvenství Zlaté přilby, když se podíleli na zisku 27 bodů z celkových 36.

Druhou příčku si z Liberce odvezli jezdci Markéty Praha, kteří tak napravili matný výkon a čtvrtou pozici z úvodního kola. Pražanům výborně zajel nejtalentovanější český závodník Jan Kvěch, který vůbec nepoznal hořkost porážky a s patnácti body byl hlavní hvězdou večera. Stabilní výkon podali i zkušený Josef Franc a junior Petr Chlupáč. Pražanům vyšla především druhá část závodu, kdy se od jízdy č.10 odlepili od poslední příčky a postupně se propracovali k druhému místu.

Na to si brousili zuby i Slaňáci, kterým však jejich hlavní zbraně v podobě Poláka Walaska a Lotyše Ansviesulise nezajely tak jako v úvodním podniku v Pardubicích. "Nám asi nejvíc ze všechny vadil chybějící trénink. Walasek nejen na krátké specifické trati v Liberci dvanáct let, Lotyš Ansviesulis ještě vůbec nikdy. Chvíli tak trvalo, než dopasovali motory a nastavili převody. Lotyš ho měnil o tři zuby, to je na téhle úrovni naprosto ojedinělé," vysvětlil manažer Milan Mach.

Slánští přesto začali slibně, drželi se za Pardubicemi, ve druhé polovině závodu je ale srazily komplikace. V jízdě č.12 vůbec nebodoval Grzegorz Walasek, vzápětí se to samé "povedlo" v úterý jinak výtečnému mladíkovi Janu Mackovi, junior Ondrej Smetana si nepřipsal žádný bodový zisk v rozjížďce č.18 a dílo zkázy dokonal následný pád Ričardse Ansviesulise. Ten po kontaktu soupeřů v první zatáčce obětavě nastoupil do opakované jízdy, ale přece jen na něm následky pádu byly znát.

Slanému vážně hrozil pád až na poslední příčku, vše však zachránil v poslední jízdě matador Walasek třetím místem, kdy za svými zády nechal domácího Norberta Kosciucha, a tak o pořadí na nejnižším stupínku vítězů musel rozhodnout rozjezd. Zde se opakoval souboj z Pardubic, za Aforti Start Gniezno/Liberec nastoupil Marcin Nowak a slánský AK zastupoval Grzegorz Walasek. Vše nasvědčovalo tomu, že tentokrát bude úspěšnější jezdec koalice Gniezno/Liberec a vrátí tak porážku staršímu protivníkovi, ale Walasek v posledním oblouku před cílem svého soupeře objel a zajistil Slanému třetí příčku. "Krásný závěr, parádní podívaná," rozplýval se nadšený Milan Mach, který původně chtěl do téhle jízdy nasadit Jana Macka. "Nakonec jsem vsadil na zkušenost a vyplatilo se, Grzegorz to zvládl skvěle. Pro nás je třetí místo dobré, při domácím závodě zkusíme vyhrát. pardubice jsou s Žagarem a Milíkem suverénní, ale Markétu můžeme potrápit," usmíval se Milan Mach, který opět nemohl využít největší hvězdu ze soupisky, Poláka Jakuba Jamroga. Ten jezdí v úterý vždy švédskou ligu.

Výsledky: 1. AMK ZP Pardubice 36 (Milík 14, Štichauer 8, Žagar 13, Šilhan 0, Jeníček 1), 2. AK Markéta Praha 34 (Chlupáč 7, Hájek 0, Klíma 3, Franc 9, Kvěch 15), 3. AK Slaný 26+3 (Macek 10, Smetana 4, Ansviesulis 5, Walasek 7+3), 4. Aforti Start Gniezno/Liberec 26+2 (Nowak 12, Czapla 3, Skupieň 5, Košciuch 6).

Tabulka

1. AMK ZP Pardubice 2-0-0-0 69 score 8b.

2. AK Slaný 0-1-1-0 58 5b.

3. AK Markéta Praha 0-1-0-1 57 4b.

4. Aforti Start Gniezno/Liberec 0-0-1-1 58 3b.

Pozvánka do Slaného

Třetím kolem pokračuje extraliga ve Slaném ve čtvrtek 2. září od 17:00 hodin a při vyrovnanosti letošního ročníku se očekává další dramatický závod. Ještě předtím se na slánském plochodrážním stadionu ve středu 25. srpna od 17:00 hodin uskuteční finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic a vložený závod - Memoriál Antonína Vildeho.

Závěr sportovní sezony ve Slaném obstarají junioři v termínech 18. a 19. září při Evropském poháru kubatury do 250 ccm a po oba dny dále budou v akci jezdci třídy 125 ccm jak na malé, tak na klasické dráze v rámci mistrovství ČR.