Tahle provázanost Kladnu pomáhá, během jara si díky tomu několik dorostenců vyzkoušelo nejvyšší soutěž mužů a posouvají tím svou výkonnost.

Jako první se jim při kladenském čtvrtfinálovém turnaji postavila právě Hostivař. Ta si vypiplala skutečně obrovské talenty včetně dvou hráčů, kteří atakují národní tým dospělých – Čejku a Kucharčíka. Ti před týdnem trápili i áčko Kladna, teď se proti nim postavili junioři. „Ale naši kluci hráli opravdu skvěle, dokonce jsme dvakrát vedli a v závěru zkoušeli nadějnou power play. Prohráli jsme 2:4, ale pro kluky mám jen slova chvály. Až jsem se bál, aby nám to nesebralo na večerní duel s Pardubicemi moc sil,“ říkal Jaroslav Procházka.

Tomu se totiž dost rozsypala sestava. Kladnu naštěstí skvěle pomáhají dorostenci, ty má v klucích jako Jedelském, Velou nebo Daníčkovi velké naděje. Vypadly však opory Barták (koleno), Patera (klíční kost) a Káranský (nemoc), hrát nemohl ani další dorostenec Rod, také velký talent. „Ale ostatní kluci semkli. Pardubice jsme porazili 3:0, když skvěle chytal Tonda Křemenák a kluci parádně bránili. Na obraně máme hru založenou,“ těšilo Procházku, jehož mužstvo pak čekal už jen poslední krok, porazit Nové Strašecí. „O nic jim nešlo a my měli zodpovědností trochu svázané ruce. Až když jsme dali nějaké góly, bylo to lepší,“ radoval se po výsledku 5:0 Jaroslav Procházka, sám někdejší mistr republiky.

Teď chystá mužstvo na víkendové semifinále. To už se hraje klasicky na dvě vítězná utkání a soupeřem bude Plzeň. Ta byla lépe postavená v základní části, a tak se v sobotu hraje na jejím hřišti. „Jsou asi favority, ale my se na ně dobře připravíme,“ usmál se kouč, jehož čeká křižování republikou.

V sobotu ráno do Pardubic s áčkem, pak rychle přesun do Plzně na juniorku a pokud by áčko prohrálo, tak zase zpátky do Pardubic…

Mladší žáci: jasná vize a jasná cesta za ní

A ještě pár odstavců k úspěchu mladších žáků. Mužstvo někdejšího mládežnického reprezentanta Jakuba Kotka si totiž na kvalifikačním turnaji v Berouně triumfem vybojovalo postup na závěrečný turnaji Mistrovství republiky ve Světlé nad Sázavou.

„Žáci nemají klasickou soutěž, hrají jen miniturnaje. Plus šest kvalifikačních a tenhle už byl pátý. S klukama jsme to vzali hodně poctivě a měli jasný cíl: postoupit,“ říká Jakub Kotek, jemuž na lavičce pomáhá někdejší elitní obránce Karel Koláčný, Ondřej Klicpera a v tomto turnaji i Jaroslav Bešťák.

Turnaj se Kladnu povedl. Domácí Kelty porazilo ve skupině 3:2 po nájezdech, České Budějovice 7:3 a postoupilo rovnou do semifinále. Tam se mu znovu postavili Jihočeši a Kotkovci je zase přejeli – 6:2. Nezaváhali ani ve finále s Rebel Praha (4:1) a postup měli v kapse.

„Kluci tomu hodně obětovali a dokázali to. Nemá cenu vůbec nikoho vyzdvihovat, protože to byl naprosto dokonalý týmový výkon,“ děkoval hráčům Jakub Kotek.

A kdo se na úspěchu podílel? Brankáři Karel Patera a Jakub Holubovský, obránci Lukáš Mašek, David Petrášek, Tobiáš Podhorský, Josef Kraus a útočníci Dalibor Paták, Filip Koláčný, Šimon Drechsler, Michal Schnaubelt, Viktor Lovětínský, Adam Říha, David Hejkal, Matěj Bešťák.

Ve Světlé nad Sázavou jim přejeme, aby se poprali o nějakou medaili. Do poloviny června (18. a 19.6.) se určitě ještě zlepší.

