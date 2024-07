A tak se jednalo o hodně nečekaný titul. Čím to, že to úspěšná atletka z mládežnických kategorií předčila zkušenější soupeřky? „Povedlo se mi skočit osobák, ale je potřeba říct, že největší favoritka Linda Suchá v průběhu soutěže ze zdravotních důvodů odstoupila,“ vyprávěla Kladenskému deníku dvacetiletá studentka oboru fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Jak se pro vás závod vyvíjel?

Ze začátku to byly pěkné nervy, protože jsem se po dvou přešlapech zahraňovala třetím pokusem. Pak se mi to ale povedlo. Skákalo se mi dobře a v páté sérii jsem dolétla na vítězných 12,98 metru.

V závodě jste měla jen tři platné pokusy. Není to málo?

Celou sezonu jsem měla problémy s rozběhem. Mívám hodně přešlapů a na prkno jsem se v podstatě pořádně trefila až ve Zlíně. A to byl nejdůležitější moment, co vedl k zisku zlaté medaile.

Co pro vás znamená stát se mistryní mezi dospělými, když věkově ještě spadáte do kategorie do 23 let?

Zlatá medaile mě hrozně namotivovala do dalšího tréninku. Znovu jsem si uvědomila, proč atletiku dělám. Je to také zadostiučinění za to, že jsem byla rok mimo kvůli svalovému zranění.

Co vás trápilo?

Dohromady pětkrát jsem si natrhla zadní stehenní sval. Vždycky jsem se nějaký čas léčila, pak jsem zkoušela trénovat, ale pokaždé se to vrátilo. Teď musím konečně zaklepat, že jsem zdravá a doufám, že to tak vydrží.

Jakou odměnu si za zlatou medaili vyberete?

Teď mi začíná týdenní volno na odpočinek. Strávím ho na řeckém ostrově Zakynthos, ale po návratu se začnu soustředit na přípravu na srpnové akce. Čeká mě mistrovství republiky do 23 let a také mezistátní utkání v Krakově.

Dva centimetry vás dělí o hranice třinácti metrů. Jak velkým lákadlem je pro vás tuto metu ještě letos zlomit?

Je to na dohled a zároveň i velkou motivací mít na kontě výkon, který bude začínat třináctkou. Určitě se o to budu pokoušet.

Po letech, kdy jste s kladenskou partou trénovala na Sletišti, nyní dojíždíte za velkou atletikou na Julisku. Jak se vám tam líbí?

Máme skvělou tréninkovou skupinu. S trenérem Milanem Kovářem výborně vycházím. Na všem se domluvíme, a díky tomu dokážu všechno skloubit. Jak školu v Kladně, tak i dojíždění do Prahy na tréninky. Jsem moc spokojená.