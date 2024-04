Na začátku sezony porazili volejbalisté Kladna tým Českých Budějovic 3:1. Už tehdy kapitán Adam Zajíček výhru nepřeceňoval a upozorňoval, že výkonnost Jihočechů půjde nahoru.

Kladno Volejbal cz - Aero Odolena Voda 3:0, 3. QF EL Volejbalu 14. 3. 2024 (Série 3:0, Kladno postupuje) | Foto: Bohumil Kučera

A stalo. Jihostroj posléze předváděl v Champions league zajímavé výkony, a byť po základní části extraligy skončil až čtvrtý, vyřadil ve čtvrtfinále play off Karlovarsko. Teď bude chtít totéž předvést v semifinále proti Orlům. Série na tři vítězství začíná v sobotu v 19.00 hodin na palubovce podle bookmakerů mírně favorizovaného Kladna.

Orli se těší a už se nemohou dočkat, až opět nastoupí před svými fanoušky. Napětí, nervozita a odhodlání z možnosti hrát o medaile jsou prý na tréninku cítit.

"Nechceme končit v semifinále a hrát o bronz. Očekávání jsou veliká a tím, že jsme splnili jeden cíl se rozhodně nechceme uspokojit," prohlásil Zajíček.

Kladenští utrpěli v základní části jedinou třísetovou porážku. Přišla na začátku roku právě v Budějovicích.

"Jsou tým, který play off umí. Mají ustálené výkony a systém, který jim funguje. Musíme hrát každý míč na hraně rizika a vyvarovat se jednoduchých chyb, které nás sráží celou sezonu. Stojí nás to energii a body," prohlásil Zajíček s tím, že pokud se omylů vyvarují, tak můžou hrát vyrovnanou partii.

"Pokud to nedokážeme, tak si myslím, že budeme tahat za kratší konec," konstatoval kapitán české reprezentace.

Orli i Jihočeši zvládali ve čtvrtfinálových zápasech koncovky vyrovnaných setů.

"Může to být shoda náhod, ale samozřejmě to může být zapříčiněné také tím, že jsme mentálně silní. Uvidíme, zda se nám to bude dařit nadále. Podle mne to ale bude s Budějovicemi jiná písnička. Tlak z jejich strany bude na nás velký," řekl lídr kladenské šatny.

Zklamáním čtvrtfinále byly návštěvy v kladenské hale. Město, které dlouho touží po sportovním úspěchu, bohužel nedokáže vyprodat halu pro tisícovku diváků.

"Je to tak. Možná to bylo tím, že soupeř z Odolena Vody nebyl tak atraktivní. Možná sehrály svoji roli netradiční termíny. Teď se bude hrát v sobotu a doufám, že si lidé cestu do haly najdou," uvedl Zajíček s tím, že i když hala není našlapaná až po střechu jako v minulosti, dělají diváci parádní atmosféru.

Na druhou stranu si Jihočeši mohou být jisti, že u nich přijdou bezmála tři tisícovky diváků.

V základní části vyhráli Orli doma 3:1 (22, 22, -20, 22), venku padli 0:3 (-20, -19, -21). Bilance posledních deseti vzájemných zápasů v extralize vyznívá pro Budějovice poměrem 7:3.

Teorie se tedy spíše přiklání k Jihočechům. "Zajíci se však počítají až po honu. Chci abychom byli usměvaví i po konci sezony. Zasloužili bychom si to," řekl na závěr Zajíček.