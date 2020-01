Jeden z hlavních favoritů soutěže byl po většinu utkání pozadu a na konci se musel snažit, aby udržel alespoň lepší skóre ze vzájemných zápasů. Výhra českému mistrovi nejen definitivně zajistila postup, ale i hodně přiblížila k minimálně druhému místu ve skupině, na kterém má náskok tří výher na Novgorod a Peristeri, které mají vzájemný zápas k dobru.

„Byl to opravdu skvělý zápas a boj. Potkaly se dva nejlepší týmy ve skupině, což slibovalo dobrou podívanou a ta to skutečně byla. A navíc to skončilo skvělým vítězstvím pro nás,“ radoval se nymburský hráč Vojtěch Hruban.

„My jsme jeli vyhrát a udělali jsme pro to všechno. Mohlo to skončit i o těch jedenáct bodů, což by byl krásný bonus, ale zas musíme být realisté. Zápas byl hodně vyrovnaný a to, že jsme měli nakonec šanci, bylo vývojem zápasu, než že bychom byli o deset bodů lepší. Za to, že jsme jim dali tolik bodů, mohlo to, že jsme si dobře půjčovali míč, měli jsme hodně útočných doskoků a dali jsme hodně jednoduchých košů z protiútoků, které Tenerife často nedostává. To, že byl v poslední čtvrtině vyloučen Huertas, nám zas tolik nepovedlo, protože to bylo v době, kdy jsme ho zónovou obranou zastavili. Spíše to v tu chvíli hrálo do karet jim, protože se semkli a rozhodčí byli pod velkým tlakem. Kdyby ho vyloučili v první půli, kdy si s námi dělal, co chtěl, by bylo důležitější než takhle na konci. Efekt nebyl takový. Mezi největší nymburské výhry jako nad CSKA bych to asi neřadil, ale je to největší výhra za poslední roky.Tenerife má zvlášť letos výborný tým a každý rok hraje Final Four Champions League. Tahle výhra nás může hřát hodně a je to ukázka toho, že můžeme dokázat velké věci, když vydržíme v tom, jak hrajeme a jak k zápasům přistupujeme,“ řekl po utkání Hruban.

Nejvíce bodů: Huertas 20, Salin 14, Díez 9, Šermadini 8 – Hruban a Dixon po 21, Hankins 18, Dalton 9, Booker 7, Bohačík 5, Benda a Pumprla po 4, Peterka a Kříž po 0, Rogič a Šafarčík nehráli. Fauly: 19:23. TH: 25/19 – 17/15. Trojky: 9:6. Doskoky: 31:38. Ztráty: 18:19. Zisky: 11:10. Asistence: 18:17. (dš)