O víkendu se uskutečnilo v UNYP Aréně Sparta Praha Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness týmech.

Dokonalou organizaci tohoto již národního svátku aerobiku měla na starosti se svým sehraným týmem kladenská Jitka Literová (Český svaz aerobiku a fitness Fisaf.cz). Ze všech stran byla slyšet slova chvály.

Byl to dvoudenní maraton neskutečného počtu sestav, na závodní ploše se vystřídalo mnoho talentovaných sportovců ze všech koutů republiky. Zvučná hudba, třpytivé dresy cvičenců, světelné efekty v hale a elektrizující atmosféra – to vše bralo doslova dech.

A jak se dařilo kladenským klubům? FANTASTICKY!

Kladeňačky se dokázaly prosadit v celonárodní konkurenci jak v dětských, tak v dospělých kategoriích, ať už se jednalo o sportovní aerobik, fitness týmy nebo týmy na stepech. Patří jim všem obrovská gratulace a těm, které v těchto dnech odjíždí či odlétají bojovat na mistrovství světa do Holandska, přejeme mnoho štěstí.

FIT STUDIO VENUŠE:

MČR 2019 dopadlo pro týmy Fit studia Venuše skvěle:

Step senior - 1. místo (Řehořová, Frolíková, Pospíšilová, Nedvědová, Ciplová Růžičková, Drožová, Grubnerová) trenérka Iveta Radostová

Step 8 - 10 let - 2. místo (Rezková, Černická, Kadlecová, Rákosníková, Bartošová Krejčí, Vitnerová, Linhartová, Kárníková) trenérka Iveta Radostová s pomocí Verči Pospíšilové a Moniky Hamouzové

Step junior - 4. misto (Šímová, Kovaříková, Rendlová, Frolíková, Mušuková, Kolouchová) trenérka Zuzana Koucká.

„Obrovská gratulace seniorským mistryním ČR, malým vicemistryním ČR i juniorkám, kterým utekl bronz o kousíček. Trenérkám a závodníkům patří velký dík za reprezentaci klubu i města Kladna. Týmu step senior budeme držet palce na mistrovství světa v Leidenu,“ zářila spokojeností vedoucí klubu Fit studio Venuše Zora Moudříková.

AEROBIC CLUB DIAMOND

Klub reprezentovalo na MČR šest závodnic.

„Trio kadet ve složení Sabrinka Nguyen, Maruška Doležalová, Gábinka Uriková (hostující z Aerobic Angels Rakovník). Děvčata obsadila 3. místo a potvrdila svoji nominaci na MS.

Sabrinka Nguyen závodila i v kategorii jednotlivkyň, kde v konkurenci 22 děvčat skončila na 11. místě - těsně před branami finále.

Posledními zástupkyněmi našeho klubu byl seniorský tým ve složení Linda Holubová, Eliška Závěšická a Anna Mordová (hostující z AC Angels Rakovník), pro které to byl teprve druhý start mezi seniorskou elitou. Děvčata zacvičila finále perfektně a skončila 4.

Všem závodnicím děkujeme za skvělou reprezentaci našeho klubu i města Kladna,“ uvedly na adresu MČR trenérky Markéta Vondráčková, Linh Do Thuy a vedoucí klubu Veronika Sluková.

AEROBIC DANCERS KLADNO

Senior fitness aerobik grande jsou „vicemistryně České republiky“, což chválí vedoucí klubu Lenka Procházková.

„Po velice vyrovnaném finálovém závodě nakonec bereme stříbrnou příčku. Vzhledem k tomu, že půlka týmu je prvním rokem v dospělé kategorii, bereme umístění jako velký úspěch a zároveň jako velkou výzvu do nadcházejících závodů i závodních let. Finále bylo velice vyrovnané. V jarní části sezóny tento tým držel v ČR prvenství a jako jediný získal v kategorii fitness grande senior medaili i na ME. Na mistrovství světa v Holandsku, kam se nyní chystáme, bude záležet na aktuálním výkonu děvčat, bude to boj, do kterého jdeme nebojácně a s odhodláním. Držte nám palce, i trochu štěstí bude jistě potřeba,“ uvedla na adresu dospělého fitness týmu grande trenérka Magdaléna Husáková.

S těmi nejlepšími v republice se o víkendu velice dobře poměřily i další grande týmy z Dancers Kladno. Konkurence je v této kategorii velice silná. Poděkování a přání úspěchu do dalších závodů patří všem.

Výsledky ADK na MČR:

4. místo 8 -10 let fitness aerobik grande (Barcalová, Chládková, Hollmannová, Jefimova, Krátká, Mikovcová) - K.Knappová

4. místo 11 - 13 let fitness aerobik grande (Dragounová, Hanzáková, Loudová, Léblová, Stříhavková, Trešlová, Šimková) - G.Čermáková, M.Husáková, A.Ondřejková

5. místo 14 - 16 fitness aerobik grande (Řezáčová, Keresztesová, Mráčková, Stolárová, Tenkrátová Štulíková, Sobotková) - N.Šubinová, B.Kindlová

6. místo senior ženy Žofie Císařová – M.Husáková

2. místo senior fitness aerobik grande (Dryjáková, Machová, Smrčková, Zadáková, Štveráková, Bízková, Zderadičková) – M.Husáková.

MK KLADNO

Sportovní klub MK Kladno měl na letošním MČR velké zastoupení a po celou dobu závodu podával krásné výkony.

Nejcennější zlatý kov vybojovaly a titul mistryň České republiky získaly kadetky s originální a nápaditou choreografií CAR RACE ve fitness aerobik performance. Tým ve složení Johanka Neumannová, Ema Klucová, Adéla Veselá, Maruška Lukavská, Erika Hadrbolcová a Natálka Šolínová byl po základním kole druhý, ale finále zacvičily holky krásně a přesvědčivě a vystoupaly až na nejvyšší zlatou příčku!

"Mám obrovskou radost z mistrovského titulu, ale především z toho, že máme kvalitní tým, který umí podat krásné výkony a chce na sobě dál pracovat," uvedla vedoucí MK Kladno Michaela Diviš.

Trenérkami tohoto úspěšného složení jsou Sabina Škrabská a Míša Diviš. I jim patří veliká gratulace.

„Dalším naším velkým úspěchem byla bronzová medaile v kategorii singl ženy 8-10 let, o kterou se zasloužila talentovaná Natálka Šolínová. V tak obrovské konkurenci je hodně těžké uspět. Je potřeba mít talent, ctižádost, dobré trenéry a podporu rodičů. Věřím, že do budoucna o této závodnici ještě uslyšíme!" Trenérky - Marcela Culková a Míša Diviš nesou velkou zásluhu na tak krásném individuálním výkonu.



„Máme radost i z dalších nemedailových umístění. Erika Hadrbolcová s Maruškou Lukavskou si vybojovaly pěkné 7. místo ve finále MČR kategorie dua 11-13 let. Johanka Neumannová s Adélkou Veselou skončily na nepopulárním prvním nepostupovém místě do finále a z Prahy si odvezly v kategorii dua 11-13 let i tak hezké 9. místo.“

„Ema Klucová, která závodí v kategorii ženy 11-13 let, získala za svůj výkon na MČR pěkné 13. místo. V této kategorii je také obrovská konkurence, šikovných holčiček je tu spousta a já jsem s tímto umístěním spokojená. Ema je velký dříč a já věřím, že pokud bude takto precizně pracovat dál, jak pracovala doteď, finálová brána se otevře i jí.“

V seniorské kategorii za MK Kladno závodil step tým SIA ve složení Kateřina Kolářská, Aneta Strejčková, Marcela Culková , Kateřina Markupová a Tereza Široká. Děvčata trénují pod vedením trenérky Katky Kolářské a získaly na letošním Mistrovství ČR bramborové 4. místo.

"Na závěr bych chtěla poděkovat ještě jednou všem trenérkám za jejich trpělivou a precizní práci a rodičům za jejich komplexní podporu k našemu milovanému aerobikovému sportu :)!

Teď se chystáme na odlet s týmem CAR RACE na mistrovství světa do holandského Leidenu. Holkám přeji obrovské štěstí a moře energie na to, aby podaly co nejlepší výkon!"

SPORT ACADEMY KLADNO

Prvenství klubu v kategorii 14-16 let aerobik PERFORMANCE, které drží od začátku sezony, se potvrdilo i na MČR 2019. Tým s názvem Charlie Chaplin slavil titul mistryň ČR 2019, za který jsou dívky nesmírně šťastné. "Protože jsme na něj čekaly opravdu dlouho. První oficiální mistryní ČR se stala naše Jindřiška Čížková, na kterou jsme právem hrdí, a to v kategorii ženy MASTER 30+. Jak děvčata, tak Jindřiška se těší do holandského Leidenu, kde budou bojovat o co nejlepší umístění. Držte nám palce," usmála se Klára Prošková.

Ta jménem svým i Jindřišky chce poděkovat všem děvčatům, které reprezentovaly klub na MČR, za to, že bojovaly opravdu statečně a přesně tak, jak si obě sestry představovaly. "Jsme nesmírně pyšné na všechny do jedné. Děkujeme moc rodičům za podporu a v neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout opět bezkonkurenční organizaci závodu, o který se postaral tým FISAF.CZ v čele s Jitkou Literovou. Atmosféra byla neskutečná a díky nim jsme si závod moc užily. Gratuluji také ostatním klubům za skvělé výkony a všem, kdo se účastní MS v Leidenu přejeme hodně štěstí," dodala Prošková.

Jitka Švihálková, Rudolf Muzika