Už 11. ročník Běhu míru Kladno – Lidice se uskuteční v sobotu 17. června. Startuje se tradičně o historické budovy kladenského gymnázia v 10:30 hodin, cíl je u Památníku Lidice. Závod připravily Krajská rada seniorů Středočeského kraje ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno a Památníkem Lidice.

Běh míru Kladno - Lidice pořádali posedmé. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Poběží se 4,2 kilometru manifestačně, poté 4,5 km závodně. Závodit mohou také děti, senioři v kategorii nordic-walking a koloběžkáři. Ti začnou závod ve Hřebči na trati dlouhé 2,8 km.

Startovné je dobrovolné, výtěžek z akce půjde na podporu handicapovaných dětí z kladenské školy Korálek, které se Běhu míru každoročně účastní.

V cíli, na parkovišti u muzea Památníku Lidice, čeká na závodníky i fanoušky bohatý doprovodný program, který připravily Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno, Záchranná zdravotnická služba ČR a Památník Lidice.

Obrazem: Kladno hází nadchlo. Příště má být atletický mítink ještě lepší

V průběhu dopoledne bude zároveň ve spolupráci s DMO Kladensko - Slánsko a Lenkou Kryštofovou vysazen Strom lásky do dárcovské aleje v těsné blízkosti místa konání závodu. Tento projekt má za cíl jediné - šířit lásku. Mottem projektu je myšlenka Antonína Jiřího Kryštofa: "Mějte v srdci dobro a lásku. To je to, co náš svět nejvíce potřebuje. Kdo miluje, nachází lásku a pochopení i pro ostatní."

Její pravdivost a aktuálnost v době nedaleko zuřící kruté války je absolutní a Památník Lidice se s ní ztotožňuje.

Návštěvníci mají dále možnost prohlídky muzea, výstavních síní lidické galerie, kde se nachází 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma Tanec a stálou expozici Lidické sbírky umění 20. a 21. století, a původního rodinného domku č. p. 116 věnovaného poválečné výstavbě nových Lidic.

Speciálně pro tuto příležitost připravili organizátoři také prohlídku starých Lidic, kterou bude možné absolvovat přímo v areálu parkoviště.

Zaregistrovat se můžete do pátku 16. června na emailové adrese kladnolidice2023@seznam.cz nebo přímo na místě startu v sobotu od 09:30 na nám. E. Beneše 1573 v Kladně nebo v Hřebči.