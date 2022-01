Další ranou pro fitness centrum by se nyní mohly stát rostoucí ceny energií, které ovlivňují úplně každého. Jaký dopad ale budou mít, zatím ani Fechtner neví. „Platíme měsíční zálohy a rostoucí ceny se nám pak projevují ve vyúčtování. Momentálně nejsem schopný říct, o kolik víc nás to bude stát. Dozvím se to až nejdříve v červnu, kdy přijde vyúčtování,“ vysvětluje.

O způsobech, jak ušetřit, už pochopitelně přemýšlel. Už před dvěma lety pořídil na všechny kohoutky a sprchové hlavice omezovače průtoku a klasické zářivky nahradil ledkovými trubicemi. „Množství odebíraných energií nám to snížilo až o dvě třetiny. Velká část energie se u nás spotřebovává právě na teplou vodu ke sprchování,“ popisuje Fechtner.

Jedinou cestou, jak se bránit rostoucím cenám energií a neomezovat při tom klienty, je podle něj zdražování. Ani touto cenou ale nechtějí v Dream Body Fitness jít. Dost dobře jim to nedovolí ani situace na kladenském trhu s fitness centry. „V Kladně je velmi silná konkurence,“ doplňuje Fechtner.

V Dream Body Fitness momentálně nabízejí jednorázové vstupné za 190 korun a měsíční přístup od 799 do 1099 korun. „Ceny vyjdou zhruba nastejno jako u konkurence, ke které jsem chodil dřív. Jsem tu ale spokojený a nějaké zdražení by u mě velkou roli nehrálo,“ prozrazuje Jan Machek, který přišel do centra trénovat pod dohledem zkušeného trenéra.

Podobně to vidí také Jakub Vetešník, který začal do Dream Body Fitness chodit teprve nedávno. „S cenami jsem spokojený, protože tu nabízejí i studentskou slevu. Líbí se mi hlavně to, že se tu nemusím upisovat. Většinou je členství na rok, ale tady si můžu zaplatit jen na měsíc a kdykoliv to zrušit,“ vysvětluje.

Zatímco jiná sportoviště už kvůli rostoucím cenám energií sčítají ztráty a šetří, kde se dá, v kladenském fitness centru se zatím k ničemu podobnému neschyluje. Otázkou je, jaké změny přinese pravidelné roční vyúčtování.

