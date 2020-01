Zimní úspěchy kladenských badmintonistů

Na konci roku nezaháleli badmintonisté kladenského klubu BaC Kladno. Po náročné kvalifikaci postupových turnajů se podařilo startovat třem zástupcům na domácích šampionátech. V kategorii do 13 let reprezentovala Kladno Malvína Skrčená, do 17 let Jan Altera a do 19 let startoval Michal Morávek.

Zleva badmintonisté V. Palán a kladenský Michal Morávek | Foto: P. Krpata

Domácí šampionáty jsou rozesety po celé ČR, a tak se hráči podívali do Českého Krumlova, Klimkovic a Orlové. Kladenští badmintonisté se nejezdí jen podívat, ale mají nejvyšší ambice, a to uspět na domácích šampionátech. Dařilo se jim porůznu, ale největších úspěchů dosáhli Skrčená a Morávek. M. Skrčená přivezla z domácího šampionátu krásná dvě pátá místa a k medaili chyběl kousek, když po boji prohrála se svou spoluhráčkou A. Turoňovou až ve čtvrtfinále čtyřhry dívek 1:2 na sety pro ¾ nasazené dvojici. Medailových ambicí se podařilo dosáhnout v kategorii juniorů. Zde nastupoval do turnaje s jednoznačnou vizí zisku medaile ve čtyřhře chlapců M. Morávek po boku spoluhráče V. Palána (SK Prosek Praha). Po prvním zahřívacím kole prověřilo kladenského borce se spoluhráčem čtvrtfinále, když vyhráli proti nepříjemným soupeřům až v koncovkách setů 23/21 a 21/19. Toto vítězství znamenalo postup do semifinále a jistotu medaile. Semifinále bylo bohužel konečnou v putování v turnaji, ale konečnou ozdobenou bronzovou medailí. Nyní se již hráči připravují na novou sezónu, která startuje již 4. ledna postupovým turnajem na MČR dospělých, kterého se zúčastní i juniorští hráči klubu. Daniel Skrčený Jágrův sváteční vzkaz. Co přeje hokejové rodině do nového roku? Přečíst článek › Ztracené body nás budou ještě mrzet, bojí se Redlich Přečíst článek ›

Autor: Redakce