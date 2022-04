Poprvé jste v play off dostal výraznější prostor, jak se vám hrálo? Už před zápasem jsme věděli, že Lukáš Kyjanica má problémy s ramenem, takže to pro mne nebylo až tak velké překvapení. Od toho jsem tady, abych pomohl.

V minulosti jste také hrával za Prahu, bylo ta série pro vás speciální?

To asi ne. Byl jsem tady ještě pod hlavičkou ČZU, Lvi se z klubu stali až později. A z kádru, v němž jsem byl, nezůstal vlastně nikdo. Jediní, kdo tady tady ještě působí, jsou manažer, asistent trenéra a masér. Takže nic speciálního to pro mne nebylo.

Ve druhém setu jste předváděl dobré útoky středem…

Přitom jsem byl vždycky spíš obranný blokař a ne útočný. Nicméně v tu chvíli nám to lepilo, tak jsme se to snažili využít, co to šlo.

OBRAZEM: Kapitán Orlů: Musíme se spokojit s tím, že jsme dali Lvům zabrat

Na vaší straně teď převládá zklamání, co podle vás rozhodlo celu sérii?

Těžko říci. Zkoušeli jsme si to trochu analyzovat a v pondělním utkání, kdy jsme měli zápasový mečbol, nám odešlo podání. Lvi si skvěle přihrávali a Kuba Janouch to se svými zkušenostmi skvěle odpřihrával. Útočníky mají Lvi výborné a hlavně jim pomohl střídající Mihajlovič.

Končíte ve čtvrtfinále, kam zařadíte tuhle sezonu? Mezi úspěšné, nebo neúspěšné?

Relativně špatných výsledků bylo v sezoně sice víc, ale to bývá v každé sezoně. Každopádně svůj cíl dojít do semifinále jsme nesplnili, z tohoto pohledu to je spíš neúspěch. Na druhou stranu jsme předvedli i spoustu kvalitních zápasů, kde jsme na sebe mohli být hrdí. Parta byla výborná, kabina semknutá. Takže výsledkově trochu zklamání, ale jinak jsme hrdí.

Fanoušci vám i přes porážku poděkovali, jak vnímáte tuhle podporu?

V Kladně byli fanoušci vždycky výborní, to si pamatuji už z dob, kdy jsem hrával za Prahu. Stojí za námi a nikdy jsem nezaznamenal, že by třeba po nepovedeném zápase byli negativní či dokonce pískali. Naopak za námi pokaždé stáli a byli pomyslným sedmým hráčem.

Fortuník: Nemáme se čím překvapit. Bude záležet na aktuálním rozpoložení