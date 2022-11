Podzimní „zlatá smršť“ začala v sobotu 8. října v kladenském Domě kultury, kde se při pátém ročníku soutěže Fitness Mania Classic sešla solidní konkurence domácích i zahraničních závodníků. Tomáš Mach opanoval soutěž veteránů – a jako vítěz se pak mohl v neděli na pódiu poměřit s profesionály. Nastoupil i mezi kulturisty nad 90 kg „bez rozdílu věku“ a opět stanul „na bedně“, tentokrát s bronzovou medailí.

„Jestliže s veteránským zlatem jsem víceméně počítal, tak bronz mezi muži mě potěšil. Antonín Téma si vítězství zasloužil, je mj. absolutním vítězem Diamond Cupu a „absolutku“ vyhrál i na Kladně. Stříbrného Vladimíra Žižku považuji za nový supertalent. Naopak nedělní debut mezi veteránskými profesionály mě zklamal. Páté místo nepřijímám jako objektivní. Myslím, že jsem byl lepší než čtvrtý Pavel Forman. No a Rakušan Christoph Senn na třetím místě ani neuměl pořádně pózovat. Beru to jako ´nováčkovskou daň´. Využil jsem právo jednoho startu, o profikartu ještě nežádám, čas na přechod do ElitePro přijde, až udělám solidní výsledek na ME či MS,“ shrnuje kladenský víkend místní borec.

Domácí soutěž považuje Tomáš Mach za svoji „srdcovku“. I proto ho mrzí nízký zájem publika. „Myslím, že organizátoři trochu podcenili propagaci, která se omezila jen na Facebook a Instagram. Investici do reklamy by jistě vyvážily příjmy ze vstupného,“ domnívá se zkušený závodník, který ale zároveň chválí dobrou organizaci a časový spád soutěže bez zbytečných prodlev. „Jen na zlatý prsten pro vítěze v hodnotě 1000 EUR si ještě počkám, dělá se na zakázku. Zatím mi změřili prst… ale tak to prostě je, i předchozí vítězové ho dostávali až teď," dodává.

Hned následující týden zamířil do jiného kulturního domu, a sice do Čelákovic na pohárovou soutěž Partner Cup 2022. „Tam jsem měl asi nejlepší formu. Vyhrál jsem Masters a v absolutním pořadí jsem byl třetí, když od vítěze mě dělily jen dva body“, pochvaluje si kladenský šampion. Kvituje i ´plný dům´ fanoušků. „Jenže se přišli podívat spíše na opačné pohlaví; jakmile dozávodily „bikiny“, sál dost prořídnul," doplňuje s úsměvem.

O posledním říjnovém víkendu se konal už 44. ročník pohárové soutěže GP PEPA Opava. Je to nejstarší kulturistická akce ve střední Evropě. A je pořádána s odpovídající noblesou ve Slezském divadle, kde vše řídil hlavní organizátor Stanislav Pešát v elegantním smokingu s motýlkem. Pohříchu tato akce poněkud divácky doplatila na termínovou kolizi s EVLS Prague, kde se soutěžilo o kvalifikaci na prestižní Olympia Weekend. „Masters jsem zase vyhrál a v tzv. Superfinále kulturistů byl pátý. Po pravdě tuhle soutěž už mi trenér nedoporučoval a závěrečný „večírek vítězů“ mi s ohledem na přípravu na mistrovství světa rovnou zakázal. Já tam ale jel vzhledem k prestiži té soutěže, spojil jsem to s menší rodinou dovolenou,“ přiznává borec reprezentující moderní posilovnu Clever Fit za Tescem.

Nejspíš měl trenér pravdu, protože MS mezinárodní federace IFBB, pořádané zkraje listopadu ve španělské Santa Susanně, se Tomáši Machovi nepovedlo. „Asi těch závodů fakt bylo moc… na mistrovství světa jsem měl letošní nejhorší formu. Od příletu jsem měl vysokou váhu, tělo už bylo unavené a zadržovalo dost vody. Z toho důvodu svaly neměly detaily, což je vždy rozhodující. Myslím ale, že o dvě příčky lepší než sedmé místo to být mohlo. Šestičlenné finále mi uniklo o jediný bod. Podle zákulisních komentářů mi prý nehrálo do noty národnostní složení poroty,“ svěřuje se bodybuilder z Kladna.

„Musím se z toho poučit a odrazit se od toho. Cíle mohou být jen vyšší. Teď si odpočinu a popřemýšlím o další sezóně. Určitě chci zase na evropský a světový šampionát. Cítím, že se pořád ještě mohu zlepšovat a posunout se dál. Letošek rozhodně ještě neznamená vrchol, maximální forma teprve přijde,“ uzavírá povídání odhodlaně Tomáš Mach.

Petr ŠIKOLA

