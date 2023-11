Nejen hokej, fotbal, nebo atletika mají svoje legendy. Už také sportovní aerobik. Jednou ze skutečných velkých osobností zatím krátké historie mladého sportu je kladenská závodnice Kateřina Šmejkalová. Kdysi sbírala světové i evropské tituly jako na běžícím páse, pak dostaly přednost mateřské povinnosti, ale pod dohledem malého synka Adámka se na pódia vrátila a zase září. V Gentu získala na mistrovství světa zlatou medaili v kategorii Masters!

Kateřina Šmejkalová z Dancers Kladno zvítězila na MS v Gentu v kategorii Master ženy | Foto: Dancers Kladno

Master je kategorie pro dívky nad třicet let. Kateřina proti sobě měla v belgickém Gentu čtyři Australanky, Belgičanku a Francouzku. Po skvělém výkonu plném nadšení, energie, přesnosti i ladnosti pohybu je porazila jednu jak druhou!

"V této kategorii již není kladen tak velký důraz na náročnost, jako když jsem závodila v mladších kategoriích, a tak si díky tomu závodní sestavu nesmírně užívám, protože nemusím tolik pozornosti věnovat pouze fyzickému výkonu," řekla Šmejkalová, která oslavila celkově už dvanáctý světový titul, když předešlé získala převážně v kategorii Fitness týmy, některé pak z páru, ale i single.

"Celkově jsem si mistrovství ohromně užila. Nejenže mi sestava perfektně sedí, navíc se všichni tvářili, že mě rádi vidí zpět a ohromně mě podporovali z domova i na místě. Navíc jsem s sebou měla také přítele a rok a půl starého syna, což ve mě vyvolávalo ještě větší radost a vděčnost z toho, že byl u toho se mnou a jak neuvěřitelné je ženské tělo," rozplývala se Kateřina.

Zda tohle byla její definitivně poslední sezona, to ještě sama netuší. "Nemám v sobě pocit, že bych si řekla: `Tak teď to bylo naposledy`. V tuto chvíli ale nad příští sezónou nepřemýšlím. Chci si na chvíli odpočinout a radovat se z končící sezóny, která je za mnou a která byla úplně jiná než všechny ostatní a kterou jsem si opravdu nesmírně užila a mám z ní skvělý pocit. Jsem ale ten typ, co když se jednou rozhodne, tak za měsíc může být znovu na ploše. Mám to pořád v sobě a ani trochu to neslábne," usmála se fantastický Dancerska.

Pro Katku Šmejkalovou měla superlativy také zakladatelka Dancers Kladno Lenka Bumba, která jí vedla od malička. "Začala u mne v šesti letech, takže o ní vím opravdu hodně. Podle mne je neskutečné, jak vše zvládá a její návrat na závodní plochu neudělal radost nejen mně, ale všem, co znají trochu historii aerobiku. Káťa je závodnicí s velkým srdcem pro aerobik. Její sestava a její projev jsou tak nabité energií, že i rozhodčí po skončení sestavy tleskají a mně vždy ukápne slza. Je velkým vzorem pro mladé závodnice!" složila Šmejkalové hold její bývalá trenérka a poděkovala celé výpravě Aerobic Dancers Kladno za skvělou reprezentaci klubu v Belgii.

Týmu medaile těsně unikla

Seniorský tým Dancers, který závodil v kategorii Senior Grande Aerobik vybojoval ve velké konkurenci 4.místo hned za týmy z Austrálie, Belgie a České republiky. Tým ve složení: Anna Zderadičková, Eva Bízková, Adéla Štveráková, Nikola Tenkrátová, Zuzana Vavříková, Natálie Loudová a Rozálie Dragounová vede Natálie Šubinová, která je nejen trenérkou, ale také autorkou choreografie. Na starost měla celou výpravu a i ona vše poděkovala.

"I přes to, že to necinklo, jsem na holky moc pyšná, protože se jim jejich finálová sestava velmi povedla a daly do ní naprosto všechno. Jsme skvělá parta i mimo tělocvičnu a proto jsme si celé mistrovství velmi užily!" hlásila Natálie Šubinová.