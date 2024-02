Chůze sice není typická halová disciplína, ale když se v ní vypisuje mistrovský závod, tak by bylo škoda nepoprat se o český titul. Třetí za sebou si v neděli z pražské Haly Otakara Jandery odvezl Vít Hlaváč z A.C. Tepo Kladno.

Chodec Vít Hlaváč při vítězství v mistrovském závodě v hale ve Stromovce | Foto: ČAS/Jan Houska

Závod na 5000 metrů vyhrál v čase 19:58,44, ale ten pro něj není podstatný. „Hala je trochu okrajová záležitost, ale je to skvělé zpestření zimní přípravy, takže je fajn dát si v hale rychlostní testík a porovnat se s kluky, jak na tom jsme,“ začal své vyprávění atletický reprezentant.

„Ona mi totiž roste konkurence. Z juniorů už přešli do dospělé kategorie Jaromír Morávek a Adam Zajíček a chodí suprové časy,“ poznamenal Hlaváč s tím, že mladíci mají z minulé sezony lepší časy na dvacítku než on.

„Jsem rád, že jsem obhájil titul, ale hlavně jsem rád, že jsem zdravý. To loni při jarních startem moc neplatilo. Laboroval jsem s lehce natrženým stehenním svalem a kvůli tomu jsem pak nezvládl sezonu tak, jak jsem chtěl,“ vzpomínal na minulé období.

V Melagu lyžoval i trénoval v tričku

Minulý týden se vrátil ze alpského soustředění v Melagu. „Bylo tam tak skvělé počasí, že daly kombinovat běžky s kvalitní chodeckou přípravou. Jeden trénink jsem v údolí nečekaně odešel v tričku s krátkým rukávem,“ líčil šestadvacetiletý závodník, který koncem února odcestuje za teplem do Španělska.

„Tam už půjde o přípravu na první venkovní závody,“ pokračoval kladenský chodec, který se na rozdíl minulých sezon chce při ME v Římě zaměřit na 20 kilometrů a na OH v Paříži na nově do olympijského programu zařazenou smíšenou štafetu.

Glasgow, Nassau, Řím, Paříž. Sezona se čtyřmi vrcholy, říká Matěj Krsek

„Půjde o čtyři zhruba desetikilometrové úseky, které mají dohromady dát klasickou maratonskou vzdálenost 42,195 kilometru. Mezi sebe si ji rozdělí jeden muž a jedna žena,“ vysvětlil charakter neobvyklého chodeckého klání.

Budoucnost vidí na vytrvalecké trati

Na štafetu se bude muset koncem dubna kvalifikovat při světovém poháru chodeckých družstev v Antalyi. „Rozhodovat se bude také podle toho, jak se mi před tím povede při závodech v Dudincích a Poděbradech,“ prozradil účastník doktorandského studia na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství, kde už částečně přednáší mladším studentům.

Karel a Karel, kráska na tyči, šunkoví trenéři. Další ples SK Kladno bavil

Vít Hlaváč se v minulosti specializoval na padesátikilometrovou trať. Po jejím zrušení si vybral 35 km, ale ani tato distance není letos na vrcholných akcích vypsána. Musí se proto zaměřit na rychlejší dvacetikilometrovou chůzi, a to není nic snadného.

„Je to docela těžké, protože jsem spíš vytrvalecký typ. Letošní rok je olympijský, v Paříži chci ve štafetě startovat, ale pak bych se rád vrátil na pětatřicítku,“ dodal.