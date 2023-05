Talentovaný český adventure golfista Matěj Vlček prožíval náročný start do sezony. Dva měsíce laboroval se zánětem v obou kolenech a kvůli zdravotním problémům přišel o úvodní dva turnaje ročníku. Návrat byl ale o to sladší! Vlček na domácím hřišti v Horním Bezděkově předvedl perfektní výkon, stanovil nový rekord hřiště Za srubem a na turnaji zvítězil. „Překvapilo mě to, protože jsem se cítil nerozehraně,“ svěřil se se svými pocity mladý hráč.

Talentovaný adventure golfista Matěj Vlček zvítězil na turnaji v Horním Bezděkově. | Foto: archiv Matěje Vlčka

„Věděl jsem, že jsem dva turnaje pozadu. Proto jsem šel do turnaje s jasným cílem – zahrát co nejlépe a nedělat chyby, které se v turnaji trestají. Jsem rád, že se mi povedlo vrátit se do sezóny tímhle stylem, protože mi to dodalo velké sebevědomí a odhodlání do dalších turnajů. Byl to skvělý pocit a hlavně překvapivý, protože jsem opravdu nečekal, že bych mohl vyhrát a zahrát takový výkon,“ přiznal Vlček.

„První turnaj mi ukázal, jak na tom po hráčské stránce jsem, a ukázalo mi to herní cestu, díky které vím, jak v dalších turnajích hrát,“ dodal.

V měsících před turnajem v Horním Bezděkově si ale procházel hodně těžkým obdobím. Zánět obou kolen ho zastavil a místo trénování a hraní přišel kolotoč návštěv lékařů. „Bylo to náročné jak po fyzické, tak po psychické stránce. V minulosti jsem si něčím takovým neprošel. Tohle bylo první opravdu dlouhodobé zranění, které mě omezilo úplně ve všem a na docela dlouhou dobu,“ popsal Vlček.

Vlček v březnu oslaví deset let v adventure golfu. Cíl? Vyhrát mistrovství světa

„Doufám, že už se nic podobného nebude opakovat, i když mě to v něčem i posílilo. Bylo to hodně psychicky náročné, protože jsem se intenzivně připravoval na svou výroční sezonu a vstup do ní jsem si představoval mnohem lepší,“ přiznal šestnáctiletý hráč, který v březnu oslavil deset let na adventure golfové scéně.

„V návratu mi po psychické i fyzické stránce pomohla moje přítelkyně, díky které jsem začal postupně chodit na menší procházky a každý den se to zlepšovalo. I když to bylo přes velkou bolest, tak jsem se snažil. Moc mi pomohla samozřejmě také rodina, která při mně stála a dodávala mi podporu, i můj nejlepší kamarád. Všem straně moc děkuju, vážím si toho,“ neopomněl Vlček své nejbližší.

Přestože na domácím turnaji se vyšvihl parádním výkonem a nejbližšího soupeře překonal rovnou o sedm úderů, zdravotně prý stále není stoprocentní.

Z Karlových Varů se pojede na kole do Unhoště přesně po čtyřiceti letech

„Začal jsem zase chodit do školy, snažím se i trénovat, ale momentálně je důležité dodělat první ročník na střední škole, protože kvůli zranění jsem ve škole hodně zameškal a vím, že teď musím maximálně zabrat a dodělat prvák. Cítím se samozřejmě o hodně lépe, cítím pocit úlevy a menší svobody, že mohu žít zase šťastně a bez zranění, které mě opravdu omezovalo,“ ulevilo se Vlčkovi.

Ten doufá, že seriál závodů, který je v plném proudu, už bude moci dokončit bez potíží. Na konci května se chystá na turnaj do Lednice a v červnu má před sebou jeden z vrcholů v podobě mistrovství světa v Rakousku. Tam ale Vlček neví, jestli bude moci nastoupit.

„Je to hlavně kvůli škole, protože teď je potřeba ji dotáhnout a projít do druháku. Vím moc dobře, že kdybych odjel na mistrovství, hodně by mi to, co se týče školy, ublížilo. Zavřel bych si tím ve škole cestu. Velmi intenzivně jsem se o tom bavil se svým tátou, který je vedoucí a trenér České reprezentace v adventure golfu, a hledáme nějaké možnosti, které by byly přijatelné pro obě strany. Všechno je zatím v řešení, budeme se o tom ještě bavit a uvidíme, jaké rozhodnutí uděláme a jak to dopadne,“ zakončil Vlček.