Podruhé v sezoně získali volejbalisté Kladna skalp Karlovarska. Tentokrát svému rivalovi nepovolili ani set. Vítězové díky výbornému servisu vyhráli koncovky prvních dvou setů, v třetím hosté nenašli sílu Orlům vzdorovat.

Ještě loni hrál za Západočechy reprezentační smečař Adam Zajíček. Kapitána Kladna do očekávaného utkání nepustilo zranění, tudíž dostal poprvé v sezoně od prvního míče šanci mladý blokař Lukáš Kyjanica. Přiznal, že ze začátku byl trošku nervózní.

"Jsem ale šťastný, že mě kluci podrželi. Brzy jsem se do toho dostal a pak to bylo v pohodě," prohlásil slovenský reprezentant s tím, že výkon Kladna byl vyloženě týmový.

"Také jsme výborně servírovali a přihrávali," řekl s tím, že občas bojují s menšími výkyvy, podobně jako v prvních setech. "Dnes jsme to však zvládli a věřím, že to bude ještě lepší."

Poprvé se kladenskému publiku představila posila Orlů, chilský reprezentační nahrávač Esteban Villarreal. Blýskl se třemi důležitými body, přičemž všechny měly visačku eso! "Byl úžasný. Je to neskutečná pomoc. Jsme za něj rádi a nejen v utkání, ale i na tréninku. Hned jak přišel, tak mezi nás zapadl," pochvaloval si Kyjanica.

Ze střídačky sledoval utkání kapitán Adam Zajíček, který se zranil na tréninku. Pomyslné céčko předal smečaři Niklasi Seppänenovi, jenž byl s 18 body nejúdernějším hráčem zápasu. A také nejlepším.

Zajíček si nezvyklou pozici neužíval, na lavičce ale svoje spoluhráče burcoval. "Snažil jsem se udržovat bojovnou náladu a pomoct alespoň tím, co jsem věděl buď o Varech, nebo hráčích," řekl kapitán nároďáku a přiznal, že měl malinko obavy, zda utkání zvládnou, protože posledních čtrnáct dní to nebyli oni.

"Zvládli to nakonec perfektně. Od začátku do konce jsme je drželi pod krkem. Viděl jsem na klukách, že si za tím pevně jdou," dodal.

Libero poražených Daniel Pfeffer řekl, že byli totálně za kavky, zejména když Kladno bylo v oslabené sestavě.

"Podle mne ani nepředvedli výkon, který sami chtěli, což nám hrálo do karet. My jsme ale nebyli v prvních dvou setech schopní uhrát jedinou koncovku. Když to je takhle na tréninku, tak proč by to mělo být jiné v zápase," posteskl si šéf varské kabiny.

Jeho tým dokázal v úvodních setech díky bojovnosti několikrát smazat slibný náskok soupeře.

"Do stavu 20:20 můžeme hrát perfektně, ale pak prohrajeme o čtyři balony. Když je konečně doženeme, tak uděláme dvě tři chyby. Soupeř ani nemusí vynaložit námahu," konstatoval Pfeffer a dodal, že si nemyslí, že by Kladno obzvlášť dobře servírovalo.

"Bohužel na naše krajní hráče stačilo málo. Agresivita od příjmu musí být jiná," uzavřel.

První sadu rozhodl servis Orlů. Esy Gonçalvese a Grahama získali náskok (22:19) a dalším přímým bodem Villarreala, který se v tu chvíli poprvé objevil na hřišti, set ukončili. Univerzál Kristaps Platačs upravil na 6:3 svým 300. bodem extraligové sezony.

V druhé části hosté smazali čtyřbodové manko a sami šli poprvé v utkání do vedení (15:14). Po útoku Západočechů do autu odskočilo Kladno v koncovce na dva body a další nepřesný úder soupeře set ukončil.

V třetím dějství si domácí nenechali vzít slibný náskok. Po bloku Platačse vedli 16:10. Komplikaci už nepřipustili a na druhý pokus utkání ukončili. Dalším esem tak učinil Villarreal.

Kladno - Karlovarsko 3:0 (21, 22, 17).

Esa: 11:1. Bloky: 6:5. Diváci: 600. Čas: 83 minut.

Kladno: Kyjanica (7), Graham (5), Platačs (8), Seppänen (18), Gonçalves (10), Neves (1), libero Fernández. Střídali: Villarreal (3), Čeketa.