Čtyřstovka je zřejmě z halových disciplín nejméně spravedlivá a někteří sportovní fandové nechápou, proč je první dráha nevýhodná. Můžete to osvětlit? Největší rozdíl mezi první a šestou dráhou, která je naopak považována za nejvýhodnější, je v tom, že čím je zatáčka na oválu prudší, tím víc to závodníka zbrzďuje. Spodní dráhy prostě neumožňují vyvinout nejvyšší rychlost. Horní však mají oblouk pozvolnější a dá se v nich běžet větší rychlostí.

Mohl byste popsat i finálový běh, v němž jste podle dosažených časů ze semifinále startoval z nejméně výhodné první dráhy? Sice jsem celou dobu běžel sám vzadu, ale s výkonem jsem byl spokojený. Na třístovce jsem byl blízko pátého závodníka. Byl to od začátku až do konce plynulý běh. Finále má velkou hodnotu i v tom, že jsem získal hodně bodů do rankingu pro mistrovství Evropy a olympiádu.

Povídejte… Moc brzo jsem zaútočil na Jamajčana McDonalda. Když se na to dívám zpětně, měl jsem raději ušetřit síly do závěrečné rovinky. Každopádně je to velká zkušenost. Halová čtyřstovka má svá specifika, každý běh je originálem, který se neopakuje. Mám ohromnou radost. Sice vím, že to nebylo dokonalé, ale na své poměry jsem myslím podal dobrý výkon. Je to velká motivace na letní sezonu.

Co svému výsledku na třech čtyřstovkách během dvou dnů v Emirates Areně říkáte? Po rozběhu jsem se cítil skvěle a věděl jsem, že mám ještě síly na lepší čas. Proto jsem šel i do semifinále s velkým odhodláním. Tam se mi to navzdory postupu do finále bohužel úplně nepovedlo. Dopustil jsem se minimálně jedné chyby. Jednak jsem měl lépe zvládnout seběh a pak jsem byl zřejmě až moc odvážný.

Pojďme se vrátit k diskutované diskvalifikaci štafety, do níž jste nastoupil po třech individuálních startech. V české výpravě bylo pět čtvrtkařů. Existovala varianta, že by rozběh běžel někdo místo vás?

Byla na stole. Jenže Pavla Masláka začala pobolívat noha, a tak se rozhodlo, že musím nastoupit i do rozběhu.

Při kontaktu s nizozemským finišmanem vám krátce po předávce vypadl kolík z ruky a následný český protest jury neakceptovala. Bylo to podle vás správné rozhodnutí?

Holanďané předávali o moment dřív. Jejich finišman Angela se namáčkl přede mě do první dráhy. Stalo se to během okamžiku, v podstatě jsem ho ani neviděl. Musel být přede mnou o malý kousek. Když jsem udělal pohyb s kolíkem dopředu, tak on šel rukou dozadu a jeho loket mi vyrazil kolík. V první chvíli jsem si myslel, že Nizozemce vyloučí, ale když jsem viděl záběr zpětně, tak z toho vyplynulo, že to vlastně byla moje chyba. Měl jsem svůj běh přizpůsobit nastalé situaci a zpomalit, abychom se nestřetli. Od něj to byl agresívní způsob běhu, ale to se v hale děje.

Dalším cílem je šampionát na Bahamách

Cítil jste provinění, protože ve finále jste mohli bojovat o medaili?

Samozřejmě nikdo nebyl nadšený. Všichni to vzali. Nikdo mi to nedal sežrat, i když určité medailové plány před rozběhem existovaly. Ovšem po finálových časech jsme usoudili, že bychom nejspíš doběhli čtvrtí. Když se to vezme v širších souvislostech, tak na rozdíl od loňského mistrovství světa v Budapešti se k nám teď štěstí obrátilo zády. Tam ve finále mixu vypadl pár metrů před cílem kolík z ruky Femke Bolové, Nizozemci přišli o medaili a my jsme jásali. Teď to atletický Pánbůh zase srovnal…

Co vás čeká v dalším období?

Nejdřív relaxace a odpočinek, ale to nebude trvat dlouho. Začne příprava na mistrovství světa štafet, které se koná už začátkem května na Bahamách. Jeho důležitost spočívá v tom, že z Nassau je možné se kvalifikovat na olympijské hry.

Jedná se o brzký jarní termín. Jak se budete na štafetový šampionát připravovat?

Přijedeme tam o tři týdny dřív, ale zhruba dva týdny se budeme připravovat na Floridě. Soustředění bude zakončeno testovacím závodem, aby se ukázalo, jakou má kdo formu. Pak se přesuneme na Bahamy, kde se budeme snažit jednak o olympijskou místenku s kluky, ale i s dívkami v mixu.