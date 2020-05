Stát svými opatřeními uzavřel v půlce března hospody a restaurace, které se tím dostaly do existenčních problémů – dlouhé přerušení provozu může být pro mnohé z nich likvidační. Ohrožena jsou tak zaměstnání více než 250 tisíc lidí, kteří jsou na provozu restaurací a hotelů závislí.

V krizové situaci proto vznikla iniciativa Zachraň hospodu, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery. A ohlas je velký. Češi se totiž rozhodli, že své oblíbené podniky zachrání! Jen za první týden fungování stránek zachranhospodu.cz se do projektu zapojilo přes 2000 podniků, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů přes 7 milionů korun.

„Čekali jsme, že hospody budou moci otevřít dříve, což by pomohlo snížit ztráty. Každý další týden, kdy trvají stávající vládní nařízení, má drastický dopad na celý segment pohostinství. O to více chci poděkovat všem, kdo se již zapojili do iniciativy Zachraň hospodu a pomáhají tak hospodám finančně překlenout období, kdy jsou fakticky úplně bez tržeb,“ říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Vouchery pomohou hned, ať je kam se vracet

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven, je pro hospody a restaurace extrémně důležité, že se je lidé snaží v této době podpořit, abychom se po zrušení zákazu měli vůbec kam vracet.

„Spotřebitelé mohou svůj oblíbený podnik podpořit na webu www.zachranhospodu.cz zakoupením poukazu, který uplatní, jakmile skončí současná opatření a hospody znovu otevřou. Vouchery je možné zakoupit v hodnotě 100, 200, 500 a 1 000 korun,“ vysvětluje Martina Ferencová.

Do projektu Zachraň hospodu se přihlásilo i mnoho hospod a restaurací ze Středočeského kraje. Patří mezi ně i restaurace Kozlovna Bílá růže v Čáslavi.

„Je to dobrý projekt. V době, kdy se naše příjmy rovnají téměř nule nám prodej voucherů prostřednictvím projektu zajišťuje alespoň nějaké cash flow,“ říká Luboš Sládeček, manažer restaurace. Provoz restaurace se snažíme udržet i prostřednictvím výdejního okénka a rozvážkou jídel po Čáslavi. Naši zákazníci si denně mohou vybrat z nabídky dvou hotových jídel a deseti minutek,“ dodává Sládeček.

Podobně je na tom i Zdeněk Kraft, provozovatel restaurace Drmlovka v Bohutíně. V nově vzniklé situaci se rychle zorientoval a rozváží jídlo firmám i jednotlivcům. Zákazníci si chodí pro jídlo i do výdejního okénka.

„V okolí naší restaurace je několik rozdělaných staveb. Pro dělníky a řemeslníky je tak výdejní okénko naší restaurace jednou z možností, kam si dojít pro dobré jídlo,“ řekl Kraft. I on využil možnosti prodávat dárkové vouchery.

I přesto se už všichni oslovení těší na to, až budou moci znovu otevřít a přivítat své zákazníky.