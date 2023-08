Podle svých slov samosběr praktikují v sadech ve Vítově šestým rokem a osvědčilo se to. „Sadaření se věnujeme jako rodina přes třicet let. Dříve jsme prodávali jen u silnice to, co jsme sklidili s našimi pracovníky. První roky, než stromky zesílily, jsme do sadů veřejnost raději nepouštěli, aby se nenadělalo více škody než užitku, ale nyní už jsou stromy vzrostlé a lidé se chovají ukázněně, tak je všechno v pořádku. U broskví je výhoda, že se dají trhat ze země, na švestky jsou potřeba žebříky,“ potvrzuje Radka Slavíková, která zajišťuje prodej na váze u vstupní brány.

Přestože manželé plánovali, že se bude sklízet celý první srpnový víkend až do neděle, avizované počasí patrně lidi ze sadů vyžene. „Jsou hlášené deště a to se dosadů nemůže. Předpokládám, že další samosběr budeme proto pořádat i další týden, a to v pátek 11. srpna od 9 do 17 hodin a podle počasí pak v sobotu i neděli. Jestliže bude přes týden svítit sluníčko, broskve dozrají a budou ideální i k okamžité konzumaci."

V sadech u Slavíků ve Vítově pěstují broskve, nektarinky a švestky na zhruba 3 hektarech. Další sady obhospodařuje rodina v Libčevsi na Lounsku, odkud pocházejí. „U Ohře pěstujeme také okolo tří hektarů švestek a broskví a dva hektary angreštu a rybízu. Mimo to hospodaříme na 50 hektarech orné půdy, kde pěstujeme pšenici, hrách, hořčici. Pole máme na Lounsku i na Velvarsku,“ doplnil Jan Slavík.

Nejvyšším šéfem rodinného podniku je pak Honzova maminka Helena, která byla v roce 2021 v jubilejním 20. ročníku soutěže Zemědělec roku ohodnocena titulem Farmářka roku v kategorii investic. „Do našeho podniku jsme nainvestovali veškeré celoživotní rodinné úspory a i v porovnání s obrovskými agrokomplexy, jsme měli poměr vstupů a obratu nejlepší," potvrzuje Jan Slavík.

Díky tomu Helena Slavíková dosáhla na tak prestižní ocenění. Pochopitelně je za tím celoroční práci všech členů rodiny, která má hned tři pokračovatele. Dva syny a dceru. "Jsou sice ještě školního věku, ale vědí, co naše práce obnáší a kluci jsou dnes s námi v sadu také. Nejmladší dceru hlídá babička Helena, aby si ji užila a zároveň si také od práce v zemědělství za celý rok odpočinula," uzavírá Jan Slavík.