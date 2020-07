Když udeřil koronavirus, rozhodli se v zařízení natřít speciální barvou restauraci, aby před viry ochránili své hosty i personál. Ředitelka hotelu Božena Matoušková potvrzuje, že výsledky jsou úžasné. Postupně barvou opatří celý hotel.

„Aniž bychom vloni tušili, že bude koronavirus, vyzkoušeli jsme v pilotním projektu nanonátěr už tehdy v jednom z pokojů, který je tímto hypoalergenní. Mohu vám říci, že je to velmi znát. I když v pokoji host delší čas bydlí, je tam neustále čistý vzduch, jakobyste právě vyvětrali. Nátěr zabíjí bacily a zároveň slouží jako čistička vzduchu. Opravdu je to skoro zázrak,“ popsala Božena Matoušková své zkušenosti s nátěrem.

Ke spolupráci s uznávaným vědcem Janem Procházkou, jenž má své podnikání z části i v Americe, došlo přitom náhodou. „Protože náš hotel funguje také jako školící středisko, vše vyplynulo ze setkání, když se u nás lidé z firmy pana Procházky před časem vzdělávali. Tehdy mě jejich novinka zaujala a rozhodla jsem se do toho jít,“ říká ředitelka.

Když zjara udeřil koronavirus, neváhala a vědce oslovila znovu. Při nucené covid pauze jsme proto v dubnu vymalovali nanonátěrem celou restauraci. Speciální barvu od jiné na stěnách a stropě nepoznáte. Je bílá, ale skutečně pohlcuje i pachy z jídel,“ dodala ředitelka.

Jelikož hotel, který převzala po předchůdcích, funguje pod jejím vedením teprve druhým rokem, probíhá v jednotlivých pokojích postupná rekonstrukce. „Každý pokoj, který přebudujeme, chceme výhledově také natřít. Barva je samočistící, vydrží řadu let a opravdu se to vyplatí. Je to pochopitelně nákladnější než vymalovat primalexem, ale závratné částky to nejsou. Mohu doporučit i ostatním,“ dodala ředitelka.

„My potřebujeme maximální ochranu. Jsou u nás ubytovaní nejen hoteloví hosté, ale i děti na táborech a chceme pořádat také školy v přírodě. Máme i svůj hotelový bazén. Bezpečí a hygiena jsou u nás na prvním místě,“ dodala Matoušková.

Nátěr už před časem otestovali i ve školce ve Vinařicích na Kladensku v prostoru určeném pro děti s alergiemi, astmatem a oslabenou imunitou. Důkaz účinnosti na sebe nenechal dlouho čekat – při vyhodnocení po půl roce provozu bylo zjištěno, že se nemocnost dětí znatelně snížila.

Dobré zkušenosti má i veterinář z Velké Dobré Václav Fuchs, který má veterinární ordinaci přímo v domě, kde bydlí. Jeho i celou rodinu díky nanonátěru přestal obtěžovat zápach dezinfekcí, chloraminu i nepříjemný pach z některých poranění. A také u svých zvířecích pacientů neshledává díky baktericidnímu účinku nátěru žádné pooperační komplikace.

Fotokatalytický nanonátěr, který funguje díky UV záření, obsahuje krystalky oxidu titaničitého, které se při dopadu světla aktivují. „Na viry a bakterie působí jako horká plotýnka. Viry po styku s nátěrem doslova shoří,“ popisuje autor českého patentu, vědec Jan Procházka.

Nátěry fungují kromě České republiky již ve veřejných prostorách ve Washingtonu, v Los Angeles, Las Vegas, či Torontu.