Zachránit je mohou tuzemské dovolené a jednodenní zájezdy. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že život v cestovkách ustrnul. To je ale pouze zdánlivé, jejich provozovatelé pracují pilně i v těchto dnech.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak potvrzuje například majitelka kladenské cestovní agentury (CA) Sunrise Laura Klokočníková, za poslední měsíc se nezastavila. Stále zvoní telefony a je co řešit. „Díky tomu, že byl nově vytvořen zákon o vystavování poukazů, je to pro nás dobrá zpráva. Peníze sice nedostaneme hned, jako to mají cestovní kanceláře, ale je fajn, že můžeme dovolenou klientům přeložit na další rok,“ řekla Klokočníková.

Společně s ostatními kolegy se semkli a s Asociací cestovních agentur a prosí stát o pomoc. „Jednáme s vládou, žádáme o kompenzace pro cestovní ruch v rámci státní pomoci covid. Zatím se nic z toho neuskutečnilo, ale věřím, že budeme ve společném úsilí úspěšní.“

Videokonference s ministry se zúčastnila i pracovnice jiné kladenské cestovní agentury Stella, Petra Doskočilová. „Sice jsme byli vyslyšeni, ale přímé pomoci se zatím dočkají spíše jen cestovní kanceláře. My, kteří pro ně zájezdy prodáváme, jsme odkázáni na solidaritu našich stálých klientů, zda přijdou k nám a poukaz na dovolenou si objednají nebo přeloží na jiný termín. Tím, že jsme společnost s ručením omezeným, nemáme nárok na náhrady jako jiní samostatně výdělečně činní,“ podotýká Petra Doskočilová, která v agentuře svého syna pracuje od roku 1997.

Díky tomu, že se CA Stella již několik let zaměřuje na tuzemské jednodenní zájezdy, je to pro ně v současnosti jediná záchrana. „Lidé s námi jezdí po Čechách rádi a zájezdy již objednávají. Od osmého června bychom mohli začít cestovat. Jelikož má autobus kapacitu do padesáti lidí, do povinného limitu se vejdeme,“ potvrzuje Doskočilová, jejichž agentura nabízí devět novinek, a přibudou i zájezdy pro děti.

Na kouzlo tuzemských rekreací sází i majitel cestovní kanceláře Slan tour Ladislav Peška. Jeho cestovka funguje už třicet let. „V souvislosti s vládními opatřeními jsme začali připravovat tuzemskou dovolenou po čase do naší nabídky. Oslovili jsme jak dřívější partnery, tak i řadu nových a mohu říci, že reakce většiny z nich byla velmi vstřícná. Společně s lázeňskými produkty máme k prodeji více než sedmdesát objektů ve všech atraktivních lokalitách v Čechách i na Moravě. A na dalších pracujeme,“ sdělil Ladislav Peška.

Zájemci tak mohou s kanceláří vyrazit do 35 lázeňských objektů. Nechybí horské velikány ani pláže. „Pokud chtějí poznat historii naší vlasti, ubytují se třeba v Českém Krumlově nebo si vyzkouší naši specialitu – dovolenou na zámku. Postupně také rozšiřujeme nabídku jednodenních i vícedenních autokarových poznávacích zájezdů,” uzavřel Peška.