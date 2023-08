Budoucí podnikatelka ví, co chce, a nepřestane, dokud toho nedocílí. Typický beran. Kromě cukrářského náčiní se nebojí vzít do ruky ani zednickou lžíci a sama se podílí na přestavbě obytné části někdejší hospody v Bílichově, kterou s manželem Antonínem před pár lety koupili.

Pády kamenů z budovy kladenského gymnázia už nehrozí, opravy skončí v srpnu

Aktuálně pracují společně na vybudování cukrářské provozovny v přízemí domu. Původně bydleli v řadovce u Kralup nad Vltavou. „Naši známí si ťukali na čelo, proč to chceme prodat, když máme hotovo. Já ale toužila po něčem větším, kde budu moci bydlet i tvořit,“ vysvětluje Klára Hudcová.

Díky tomu, že jsou oba s mužem, který jinak pracuje v IT, manuálně zruční, dokážou si v domě vytvořit mnohé svépomocí, včetně vybavení. „Miluji velké prostory. Navíc pocházím z pěti dětí a manžel ze tří, a když se pak celá rodina sejde, je potřeba, abychom se všichni vešli ke stolu,“ dodává Klára, která je podle svých slov rozený generál.

Cukrářkou chtěla být odmala. „Už jako sedmiletá jsem vyráběla své první sladkosti pro rodinu. V oboru jsem se vyučila ve Střední škole gastronomie v ulici U Krbu v Praze. I když jsem pracovala v několika pětihvězdičkových podnicích, celou dobu jsem věděla, že chci něco vlastního a jiného, než co dělají všichni okolo mě,“ vypráví.

Čerstvé pečivo pro místní zákazníky

Přemýšlí i o tom, že by kromě zákusků a dortů na zakázku časem vyráběla pro místní i čerstvé pečivo. „Jsem soutěživý typ. Ve škole jsem se účastnila různých cukrářských soutěží, ve kterých jsem nejednou zvítězila,“ potvrzuje Klára, která se například čokoládové pralinky učila přímo od věhlasné cukrářky Mirky Van Gils Slavíkové a výrobu zmrzliny gelato na seminářích od italských mistrů.

„Uvědomuji si, že bydlíme na vesnici, a tak se musím přizpůsobit požadavkům místních. Lidé chtějí klasiku, větrníky, koláče… Zkrátka, co budou moji zákazníci požadovat, to jim udělám, včetně domácí zmrzliny a kvalitní kávy. Ráda bych pro lidi vytvořila útulný podnik, kde mohou posedět, popovídat si a cítit se dobře," zdůrazňuje.

Nejsem blbej, řekl hlídce zloděj kabelů a utekl. Tašku s lupem nechal na místě

Přestože budoucí přízemní výrobna je stále ještě v základech, když shodí cukrářka montérky, dělá pod svou značkou Huhu zákusky pro známé a přátele. „Lidé si vymyslí nějaký motiv nebo mi přinesou obrázek a já jim vytvořím originální dort. Ráda modeluji figurky a vymýšlím nové věci. Největší odměnou je pro mě spokojenost lidí a nadšení,“ konstatuje Klára, která si vytvořila několikapatrový dort i na vlastní svatbu. Mimo ji baví i keramika a ve volných chvílích, kterých aktuálně moc nemá, ráda šije.

Po mateřské dovolené nastoupila do školní kuchyně ve Slaném, časem ale potřebovala změnu. „Bavilo mě to, ovšem cestováním a běžnou pracovní dobou jsem ztratila spoustu času, který bych raději věnovala vlastnímu podnikání a dětem. Pracovní poměr jsem proto ukončila. Cítila jsem na sobě, že by mě to po čase stejně nenaplňovalo, potřebuji jít vlastní cestou i být s rodinou. Věřím, že to vyjde. Stereotyp není pro mě a náš dům má tak úžasný potenciál, že ho prostě musím využít,“ uzavírá Klára Hudcová.