Rodinný podnik, jenž byl založen Lorenzem Meillerem roce 1850 v Německu, je špičkou ve svém oboru, ovšem k tomu potřebuje spoustu kvalifikovaných dělníků také ve Slaném. Kde je vzít?

To je v současné době problém. Mnohá strojírenská učiliště dávno zanikla a ani další školy v regionu potřebné profese příliš neprodukují. Původní dělníci a specialisté jako svářeči, lakýrníci, zámečníci nebo rovnači aktuálně z fabriky odcházejí do důchodu a nová generace chybí. Podnik, se proto rozhodl otevřít svoji vlastní akademii. Jejími branami díky tomu od loňska prošlo už několik desítek nových zaměstnanců.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Firma zaměstnává okolo tisícovky pracovníků.

Kdo má zájem ve fabrice pracovat, naučí ho to. Jak deklarují manažeři, nezáleží na tom, jakou má uchazeč původní profesi. Je vcelku jedno, jestli jste třeba kuchař nebo raketový inženýr, pokud se chce zapojit, své know-how mu v podniku předají během tří měsíců. K úspěšnému zakončení akademie postačí motivace, učení se novým věcem a chuť pracovat.

"Základem slánského podniku pro nás byli dlouhé roky zaměstnanci, kteří přišli z tehdejší slánské ČKD. Bohužel generace těchto pracovníků zestárla a velké procento původních odborníků najednou odchází na zasloužený odpočinek. Pokud bychom to neřešili včas, byl by to pro podnik velký problém. Museli jsme vymyslet, co dál. V uplynulém roce jsme proto založili vlastní Meiller akademii a začali zaměstnance školit sami,“ říká Štefan Abdulrahman, jednatel společnosti.