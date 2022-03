To potvrzuje například majitel společnosti Prago Trade ze Pcher Josef Mládek, který svoji stavební firmu provozuje jedenatřicet let a čtrnáctým rokem je společníkem firmy i jeho manželka, která je původem z Ukrajiny.

„Snažíme se pochopitelně plnit své závazky, ovšem s odchodem poloviny ukrajinských dělníků, to bude obtížnější. Sice se nám přihlásili nějací lidé z Moldavska, ale zde je problém nejen jazyková bariéra, ale u mnohých i absence pracovního povolení. Ti lidé navíc neumějí požadované práce tak, jak bychom si představovali. I když jim něco vysvětlíte, nakonec koukáte, že výsledek je docela jiný. Myslím si, že do jisté míry je to neřešitelný problém. Dalším faktorem jsou stoupající ceny materiálů a pohonných hmot. I to stavby komplikuje a prodražuje. Čeká nás nyní nelehké období,“ vylíčil problematiku Josef Mládek.

Materiál, který na stavbách používají, pozvolna zdražoval už v době covidové a nyní ceny stouply o padesát i více procent. Materiál navíc mnohdy není k sehnání. "Problém je i ve smlouvách, které byly uzavřeny ještě před covidem, není zde proto zakomponováno, že by vám někdo mohl zaplatit současnou reálnou cenu. Pochopitelně zejména obce, které mají zakázky nasmlouvané, chtějí dodržet původní cenu,“ konstatuje podnikatel.

Firmy tak čeká složité období a někdy nezbyde jiné řešení, než od smlouvy odstoupit. „Pokud bych šel se zakázkou vědomě do ztráty, poškozuji i své věřitele, jako je banka a další. Osobně se domnívám, že bez změny legislativy se zkrátka spousta věcí nedostaví. Například v Lochkově nyní děláme školku, je to zakázka na čtyři roky a bylo nám sděleno, že z Prahy nedostanou žádné investiční peníze. Takže sám nevím, jak se k tomu postavit. Konkrétně naší firmě dobíhají čtyři zakázky a všech čtyř se to týká,“ doplnil Mládek.

Zakázka bez zisku

Jednu stavbu dokončuje i na Kladensku. „Tu podle našich propočtů doděláme, ale bez zisku. „I bezziskový proces je v pořádku, ale ty další tři stavby zatím zajištěné kvůli současným podmínkám nemáme. To bude opravdu složité,“ přiznává Mládek.

Podle svých slov není prakticky nikdo, kdo by podnikatelům ve stavebnictví v této tíživé situaci poradil nebo pomohl. „Pokud bych se měl zachovat tak, aby byly ztráty co nejmenší, musel bych řadu zaměstnanců propustit a eliminovat činnost, abych přečkal nějaké rozhodovací období. Ani to by mi ale příliš nepomohlo, protože i na technologie máme půjčky, takže bych o všechno přišel. Je to takové smutné sezení na židli,“ uzavírá podnikatel a doufá, že stát bude podnikatelům v této problematice nápomocen, aby bylo možné najít schůdné řešení, které má oporu v zákoně.