Od dětství snila o práci se zvířaty, proto se přihlásila na střední veterinární školu. Nedostala se tam, a tak vystudovala ekonomku. Posléze se nedostala ani na veterinární univerzitu. Její myšlenky jí napovídaly: Flákej se, co to půjde. Jenže potřebovala peníze, a tak sháněla brigádu.

„Zkusila jsem to u reklamky u nás v Jihlavě. Načerno, jak jsme to tehdy dělali všichni zapsaní na pracáku. Tam jsem se taky vesele vydala na zakázku, instalovat orientační systém. Tam mě viděl právě můj pan úředník. Tak mi nezbývalo, než si najít práci ve vystudovaném oboru.“

Nastoupila do firmy, která vyráběla malé vodní elektrárny, dělala asistentku a účetnictví. V devatenácti třeba zaváděla nový skladový systém. Firma byla součástí skupiny, do níž patřila i malá reklamka, kam se Judita později přesunula, aby ji vedla. „Neuměla jsem skoro nic, ale měla jsem štěstí na lidi v kolektivu. Hodně jsem se od nich naučila, vyzkoušela si různé práce kolem reklamy. Například grafiku, plotrování, komunikaci s klienty.“

Po pěti letech cítila potřebu změny. „Jedna agentura hledala někoho, kdo by rozjel jihlavskou pobočku. Máme vše, říkali, potřebujeme jen toho manažera. To všechno byl jeden vyřazený gauč z centrály a vidina, že v Jihlavě bude jen obchodní zastoupení. Vše měli zpracovávat grafici v Třebíči, což dost dobře nešlo.“ Proto začala budovat plnohodnotnou pobočku, která se během sedmi let dostala na 12 zaměstnanců a roční obrat 30 milionů.

„Díky tomu jsem mohla realizovat své plány, koupit 200 let starý statek, chovat ovce a další zvířata, investovat do rekonstrukce. Snažili jsme se s rodinou žít co nejšetrněji k prostředí. Proto jsem pořád víc vnímala kontrast s prací. Že řeším propagaci uzenin, když z přesvědčení nejím maso. Nebo pomáhám prodat co nejvíc jednorázových holicích strojků, když doma minimalizujeme odpad,“ popisuje zlomové období.

Workshopy i papír se semínky

Green Cat prakticky zahájila činnost v roce 2015 ve třech lidech. „Prvním úplně novým projektem byly v roce 2016 Recy Věci pro Balakryl, to dodnes běží. Jde o workshopy s designéry, kteří učí lidi vyrábět stylový nábytek a interiérové doplňky z odpadu.“

Mezi nejúspěšnější produkty Green Cat patří rostoucí papír. Obsahuje semínka, takže je možné vizitku nebo novoročenku jednoduše zasadit do záhonu nebo truhlíku a vyrostou z ní květiny či bylinky. Katalog firmy nabízí třeba i textil z bio či recyklované bavlny, síťovky namísto igelitek a papírových tašek, propisky z přebytečných letáků, praktické pytlíky z pytlů od fair trade kávy i samotnou kávu.“

Judita žije s mužem a synem, psem a želvou v Malešově, kousek od Kutné Hory. Když zrovna nevymýšlí smysluplnou reklamu, ráda tráví čas v přírodě, čte, cvičí jógu a medituje. Věčně zachraňuje nějaká zvířata, pomáhá místnímu ekocentru a užívá si společnost kamarádů nejen v místní komunitě.