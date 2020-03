A kupodivu, štamgasti ani moc nehubovali. Ti, kteří měli okolo šestnácté hodiny už něco upito, si z nového nařízení spíše utahovali. „Podívejte se, v osm hodin já chodím spát jako slušnej člověk, takže mi to nevadí,“ řekl muž u stolu ve slánské restauraci U Zlatého kapra. Jeho spolustolovníci se shodují v tom, že omezení vyřeší po svém. “Prostě, utečeme dříve z práce a budeme pospíchat do hospody,“ zahlásil jiný chlapík od stolu. „Budeme se scházet třeba v letňáku, tam je dost laviček nebo u někoho doma,“ dodal s humorem jiný štamgast.

Online reportáž

Jelikož se jedná o ochranu veřejného zdraví, provozovatelka restaurace Monika Kopecká, bere situaci vážně. „Pokuty jsou velké, nedovolila bych si nic porušit,“ řekla žena. I tak bude práce dost. „Denně vaříme přes stovku obědů. Mám deset zaměstnanců a ti na výplatě kráceni nebudou. Všichni doufáme, že omezení nebude trvat dlouho,“ řekla hostinská.

Provozovatel oblíbené Pivnice Mlýkárna ve Slaném Pavel Hora, která mívá otevřeno i do dvou hodin do noci, naopak omezení s rozumem vítá. „Je dobře, že nařízení přišlo, jinak se šíření viru nezastaví. Ti, kteří si z toho dělají legraci a karanténu i zákazy porušují, škodí všem,“ soudí muž. „Možná by bylo dobře, aby takovým lidem stát napařil pořádnou pokutu, jako odstrašující příklad,“ dodal Hora. Podle svých slov očekává spíše nárůst tržeb. „Lidé, kteří mají rádi hospodu, budou pospíchat, aby to stihli, potkali se s přáteli a všechno prodiskutovali,“ dodal.

Omezení provozu se podle současných nařízení se nedotkne na druhé straně vůbec jídelny ve IV. Ulici ve Vinařicích. Otevřeno mají denně od deseti do do půl druhé. „Navaříme denně stovky jídel, které si strávníci odnášejí v boxech domů. Lidé se u nás mohou i naobědvat, ale do povoleného limitu počtu osob se rozhodně vejdeme,“ potvrdila majitelka rodinného podniku.

Vyhlášenou restaurací v Kladně je rozdělovská Kozlovna U Kabelky. Provozuje ji někdejší slavný kladenský hokejista František Kaberle. V podniku, kde denně navaří před dvě stovky jídel, pokles tržeb pocítí. „V době obědů máme plno a kapacita je třiadevadesát míst. Mně osobně přijde omezení večer proto nepochopitelné, když to dopoledne nevadí. Jelikož k nám chodí lidé i na večeře, počítám s tím, že tržby spadnou nejméně o polovinu,“ řekl hokejový obránce.