Jak potvrzuje například provozovatelka kladenské restaurace Zanzibar Anna Hrudková, i v současné době, stejně jako na jaře, se soustředili na výdej poledního menu.

„Jedeme na zhruba třetinový provoz a tržba z prodeje několika obědů s sebou nám pokryje sotva nákupy. Bohužel se k jídlům neprodávají žádné nápoje. Pracujeme, abychom se doma nezbláznili, a to jen s omezeným množstvím zaměstnanců, většina je doma. Během jarního omezení nám pomohl rozvoz koktejlů, ale v podzimním období o ně není zájem. Na jaře nám banka poskytla překlenovací úvěr, který máme od listopadu začít splácet, což při nulových tržbách půjde dost těžce. Je to bída,“ sdělila Anna Hrudková.

Zdroj: archiv Zanzibaru Kladno

A pevně doufá, že pro zaměstnance získá, stejně jako na jaře, podporu z programu Antivirus. „Stát slibuje proplatit i polovinu nájemného, o což bych také chtěla požádat. Zbytek nějakým způsobem nesu já, ale zavírat nechceme! Zaměstnávám několik žen samoživitelek a rovněž další zaměstnanci živí své rodiny, platí hypotéky a tak dále. Musíme bojovat,“ popsala současná úskalí Anna Hrudková.

Stejně jako ostatní, se i v Zanzibaru personál těšil na nadcházející podzimní party a pomalu i na vánoční večírky. „Osobně doufám, že do Vánoc se situace alespoň částečně uklidní a budeme moci mít otevřeno, aby si lidé si užili oslavy. Velké iluze si neděláme, ale každá návštěva hostů je pro nás teď životně důležitá,“ dodává majitelka kladenského Zanzibaru.

V pozitivní zvrat a šťastné Vánoce doufá i další kladenský hostinský, František Kaberle, kterého veřejnost zná zejména jako slavného hokejového obránce, jenž hrál hokej roky i v zámoří. Nyní v Kladně už několik let provozuje oblíbenou restauraci Kozlovna U Kabelky v Rozdělově, zaměřenou zejména na pivaře. Také zde je situace docela jiná, než zjara.

„Na jaře jsme měli měsíc a půl úplně zavřeno. Když jsme si vše propočítali, kolik bychom museli prodat jídel, nevyplatilo by se to. Čas jsme proto využili na vymalování prostor. Následně jsme otevřeli, ale bez jídla, a prodávali pivo s sebou,“ potvrzuje František Kaberle. Nikoho ze dvanácti zaměstnanců tehdy nepropustil. „Sáhl jsem trochu do svých peněz a co slíbil stát, to nám vyplatil v rámci kurzarbeitu,“ potvrzuje hostinský. „Beru to tak, že podnikání je riziko a musím s tím počítat,“ konstatuje František Kaberle.

Podzimní covid opatření ale také jeho podnik znovu uzavřelo. Malovat se už podruhé nechystají, zato rozjeli opětovně rozvoz piva a také novinku v podobě hovězích burgerů.

„V současné době jsme v hospodě tři zaměstnanci. Kuchař, rozvozák a já,“ potvrzuje provozní Kozlovny U Kabelky, Petr Michal. Objednávek mají dost. „Na to si nestěžujeme, o naše burgery je velký zájem, ale ostatní pracovníci, kteří jsou zase doma, si museli najít brigády. Kluci většinou ve stavebnictví a ženy v různých skladech a tak. Pan majitel je optimista a věří, že do Vánoc bude vše už v normálu, já si spíše myslím, že v tomhle režimu pojedeme do jara,“ soudí provozní Petr Michal.

Vystudovaný specialista informačních technologií Adel Binous (30) pochází z tuniského ostrova Djerba. V České republice žije tři roky. Hovoří několika světovými jazyky, včetně češtiny, kterou ovládá bravurně.

Zdroj: Deník / Redakce

„Když jsem přišel v březnu do Slaného a otevřel provozovnu, udeřil koronavirus. Všechno bylo připravené a najednou nikdo nevěděl, co bude. Až pak přišlo povolení, že můžeme prodávat z výdejního okénka. To byla úleva. S kolegy jsme proto snažili hned od počátku podporovat hlavně všechny potřebné profese jako jsou hasiči, policisté a zdravotníci. Některé dny měli od nás jídlo zcela zdarma,“ dodává Adel Binous.

Jak potvrzuje, i v době podzimního omezení, se má co otáčet. Cenu za rozvoz nyní zdravotníkům neúčtuje. „Pro lidi z potřebných profesí chystám i další akce, je třeba je podpořit,“ říká Adel.