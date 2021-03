Uplynulý rok byl z jejího pohledu extrémně náročný. Hotel přišel o klienty, musel zrušit připravené kulturní akce. Tržby nebyly žádné. V době rozvolnění se situace sice trochu zlepšila, přesto jsou ztráty citelné.

Na pokrytí výpadku tržeb v prvních měsících padly úspory a rezervy, v dalším období už bylo nutné hotel zadotovat půjčkou majitelů.

Jakmile stát spustil podpůrné programy, ucházel se hotel o podporu z programu Antivirus. „Nicméně se bavíme pouze o částečné kompenzaci mezd. Nikoli o všech ostatních nákladech, které jsme nuceni stále hradit,“ podotkla Jana Hůlová. Zároveň ale dodala, že hotel, jako jeden z mála, nepropustil ani jednoho zaměstnance.





Zatímco majitelé a manažeři vymýšlejí dnem i nocí strategii, jak udržet podnik při „životě“, zaměstnanci, na něž zaměstnavatel uplatňuje dotaci z programu Antivirus, jsou doma. „To pro nás bohužel znamená, že přestože nemůžeme generovat žádné tržby, nemůžeme ani využít potenciál a čas svých zaměstnanců k práci v podniku. Nyní smíme pracovat jen s těmi, které zaplatíme ze své prázdné kapsy. Zaměstnanci, na které je čerpána dotace, do práce nesmí, jsou doma,“ doplnila jednatelka.





Situace kolem zaměstnanců ale není zdaleka to jediné, co podnikatele v pohostinství trápí. Starosti jim dělají i mnohdy narychlo vydávaná vládní nařízení. „Těch pouhých několik hodin, které máme k dispozici k otevření či zavření podniku, neznamená jen zhasnout a odejít, ale vyhodit všechny nezpracované suroviny, zrušit veškeré pravidelné dodávky od dodavatelů, zajistit chod mrazáků a dalších technologií. Denně po telefonu vysvětlujeme klientům, že jim nemůžeme umožnit relaxaci ani v privátním wellness, kde jsou sami, celý prostor je možný dezinfikovat a lze tak zabezpečit zcela bezpečný provoz. Je to pro nás bolestivé,“ poznamenala žena, která navzdory tomu všemu věří, že z této těžké doby tým hotelu Hejtmanský dvůr nakonec vyjde silnější. Do budoucnosti se dívá s nadějí. „Již dnes připravujeme mnoho novinek,“ dodala.