Za svou práci dostal nespočet ocenění. Mimo jiné byl také zvolen v roce 2014 Osobností Kolína. Kolín opustil pouze v době studií na vysoké škole a při jednoročním výkonu tehdejší povinné vojenské služby.

„Již od mládí mě fascinovala technika. Nejprve to byla příroda jako taková, pak fyzika a dále strojařina. Od ní nastal trochu odklon na technické VŠ při specializaci, kde jsem studoval obor Automatizované systémy řízení ve strojírenství (ASŘ), současně jsem studoval také pedagogickou fakultu. Na povinné roční základní vojenské službě jsem sloužil jako technik elektro speciálního vybavení nadzvukových stíhacích letounů MIG 23 MF,“ vypráví Dufek.

Svobodomyslný, pracovitý a pravicově smýšlející člověk měl k technice vždy blízko.

Po studiích pracoval jako samostatný programátor v Lučebních závodech Kolín. Později se zde vypracoval na vedoucího výpočetního střediska. V současné době zastává funkci jednatele a ředitele firmy ASYS IJD, spol. s r.o., kterou před třiceti lety založil.

„Mé současné podnikání mi připadá jako logický vývoj mého dosavadního života. V ASYS IJD zajišťujeme komplexní služby v oblasti IT. Rozšířili jsme portfolio společnosti o bezpečnostní řešení předního světového výrobce Fortinet a také o komplexní řešení „Chytrého domu“ Loxone.

Naši nabídku jsme doplnili o specializované produkty z oblasti lékařské techniky – o výrobky italské společnosti Steelco S.p.A. – sušící a skladovací skříně pro flexibilní endoskopy a dezinfektory endoskopů, endoskopické a laparoskopické instrumentárium,“ popisuje Dufek.

Ve firmě prochází všemi procesy – strategií, koncepcí, řízením, ekonomikou, personalistikou, marketingem, obchodem a hlavně každodenním provozem. Ve svém podnikání považuje za nejobtížnější optimalizaci množství práce a zakázek pro firmu.

„Obojí extrém je problém, ale i s tím si musíte umět poradit. Vždyť teprve v bouři se pozná kapitán. Život mě naučil spoléhat sám na sebe, ale i na vytváření tvůrčího kolektivu. Považuji se za extroverta a nedělá mi problém jednat s lidmi, motivovat je a také s nimi obchodovat. Obchodní model stavím většinou na vzájemné dohodě a výhodnosti. To chápu jako dlouhodobý vzorec obchodních i osobních vztahů,“ vysvětluje Dufek.

Narozen ve znamení Panny

Je narozen ve znamení Panny. Charakteristice tohoto znamení zpočátku nevěnoval pozornost. Postupem let začal přicházet na to, proč má sklony k perfekcionismu, pečlivosti a proč rád pomáhá ostatním. Je správným kolínským patriotem, pro něhož jsou jeho velkou vášní kolínské památkové domy a jejich znovuzrození a rekonstrukce.

„Za rekonstrukci secesního domu z roku 1911 v Heverově ulici 249 ve stylu geometrické secese, kde naše společnost sídlí, jsem získal ocenění Stavba roku Kolínska 2011. Dalším životním dílem byla asi rozsáhlá rekonstrukce Domu U Zlaté štiky – jeden z nejvíce dochovaných historických měšťanských domů s podloubím na kolínském náměstí – ocenění Stavba roku Středočeského kraje, zvláštní cenou Svazu podnikatelů ve stavebnictví,“ vzpomíná Dufek.

Všechny tyto aktivity by nebyly možné bez podpory jeho celoživotní partnerky Veroniky.

„Dokázala vytvořit perfektní rodinné zázemí a výborně vychovala naše dvě děti. Syna Honzu, který v loňském roce dokončil doktorandské studium v USA v oboru umělé inteligence a dceru Barbaru, která je právničkou, a úspěšně studovala i v Singapuru,“ prozrazuje Jan Dufek.

V osobním i pracovním životě se snaží řídit citem, ale na základě reálných informací. Jak sám říká je podnikatelem na plný úvazek.

„Víte, pořád usilujete o to rozlišit kdy jste v práci a kdy v osobním životě. Pořád se snažíte a po třiceti letech podnikání zjistíte, že to stejně úplně nejde. A tak jste podnikatelem na plný úvazek. Prostě vám to splyne a najednou si uvědomíte, že to vůbec není špatně ba právě naopak. Vnímáte podněty ze všech stran a stále se učíte a rozvíjíte. Jedním z mých vystihujících motto je: „Nikdy nezískáte to, co si zasloužíte, ale jen to, co si vyjednáte,“ uzavírá Jan Dufek.