„Je skvělé, že jsme obhájili první místo jako nejatraktivnější zaměstnavatel v segmentu výroby. V posledních několika měsících jsme, stejně jako obvykle, kladli na první místo bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. Zavedli jsme mnoho nových bezpečnostních opatření s cílem ochránit v tomto náročném období naše zaměstnance, zejména ty ve výrobě,“ komentuje generální ředitelka kladenské továrny Lego, Janet Kroes.

Kladenská továrna zahájila provoz před dvaceti lety. Během té doby se z malé firmy, která měla 75 zaměstnanců, stala jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, který zaměstnává více než 2 500 lidí. Kromě balení stavebnic najdete v továrně i tým inovací nebo vývoje a výzkumu, centrum sdílených služeb a v neposlední řadě i produkci ikonických 3D modelů.

Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice se uděluje na základě výsledků největšího celosvětového průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research.

Průzkum zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů a dále to, co je pro zaměstnance důležité při výběru zaměstnavatele. V České republice se průzkum uskutečnil potřetí, a to na vzorku téměř 5 000 respondentů. Hodnotili atraktivitu 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru.