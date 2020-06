Kladno o sobě opět dává vědět. Převratný vynález v boji s koronavirem – plicní ventilátor CoroVent, který zkonstruruovali na jaře vědci z kladenské Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, získal 2. místo v prestižní soutěži. Součástí ocenění je i finanční odměna ve výši dvou milionů korun.

CoroVent získal 2. místo v prestižní soutěži. | Foto: ČVUT

V pondělí 22. června proběhl v pražském coworkingovém prostoru WeWork finálový večer hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly vybrala odborná porota osm vítězných projektů, které si rozdělily 10 milionů korun věnovaných do soutěže společností Hyundai.